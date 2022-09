Il nuovo bar Gamspriz di Timau.

Una notizia molto positiva per quanto riguarda la ripresa economica delle zone montane dell’alto Friuli: nel paese di Timau, frazione di Paluzza, è stato inaugurato Gamspriz, bar e punto vendita di generi alimentari di produzione propria.

Gamspriz nasce dall’esperienza e dall’impegno di Dimitri Plozner, gestore dell’azienda agricola “Laita” (che si occupa principalmente di allevamento caprino e avicolo, e della produzione di frutta e ortaggi), e della moglie Cinzia Romanin. La nuova attività ospita in totale dieci posti a sedere, e offre ai suoi clienti sfiziosi spuntini freddi accompagnati da bevande anche calde, alcoli e superalcolici.

Gamspriz, dunque, è un luogo confortevole e ideale nel quale trascorrere del tempo in allegria e compagnia, degustando gustosi spuntini freddi e sorseggiando del buon vino. Ma c’è di più: non mancherà l’opportunità di acquistare gli ottimi prodotti tipici dell’azienda agricola “Laita”, garanzia di freschezza e di qualità. I prodotti in vendita nel nuovo locale sono anche, in qualche modo, simbolo della vita tradizionale del paese.

“Timau è sempre stato un paese dove le capre costituivano la risorsa fondamentale per ogni famiglia. Ogni anno viene svolta la rassegna regionale dei prodotti caprini, organizzata dalla Pro loco di cui sono presidente. Ed é proprio da qui che nasce l’idea di un agri-bar locale ed informale, dove trovare prodotti tipici e soprattutto di derivazione caprina, come formaggi, yogurt e ricotte“, spiega Dimitri Plozner,