Udine, vaccinazione gratuita contro il morbillo per under 50

Vaccino gratuito contro il morbillo.

Venerdì 20 giugno il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) organizza un Open Day dedicato al vaccino contro il morbillo. L’iniziativa, aperta a tutta la popolazione fino ai 50 anni di età, si svolgerà dalle 14.00 alle 17.30 presso il Servizio Vaccinazioni in via Chiusaforte 2 a Udine.

L’obiettivo è duplice: da un lato informare e sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione, dall’altro facilitare l’accesso al servizio, offrendo gratuitamente il vaccino a chi ancora non lo ha ricevuto.

A chi è rivolta la vaccinazione

Il vaccino è raccomandato a tutti i bambini, secondo il calendario vaccinale, e agli adulti che non sono mai stati vaccinati o che non hanno avuto il morbillo in passato. Per chi non è certo del proprio stato vaccinale, è possibile consultare il medico di famiglia o portare con sé la documentazione sanitaria per una valutazione sul posto. Il vaccino offerto protegge anche contro rosolia, parotite e varicella, patologie che, pur essendo spesso considerate comuni, possono causare complicanze serie, soprattutto nei soggetti più fragili.

Perché è importante vaccinarsi

La vaccinazione non è solo una protezione individuale, ma un gesto di responsabilità collettiva. Evitare la diffusione del virus significa proteggere anche chi, per motivi di salute, non può ricevere il vaccino. L’immunità di comunità, o “di gregge”, è essenziale per mantenere bassi i livelli di circolazione del virus e prevenire focolai.

Il vaccino contro il morbillo è ampiamente testato e utilizzato in tutto il mondo: ha dimostrato di essere sicuro ed efficace, con effetti collaterali generalmente lievi e rari.

Come partecipare all’Open Day

Chi desidera aderire all’iniziativa può recarsi direttamente nella sede del Servizio Vaccinazioni durante l’orario indicato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0432 553225, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

Per prepararsi alla vaccinazione è utile portare con sé la documentazione sanitaria disponibile, così da agevolare il lavoro dei professionisti. Maggiori dettagli sono consultabili anche sul sito ufficiale del Ministero della Salute, che fornisce informazioni aggiornate su tutte le vaccinazioni raccomandate.