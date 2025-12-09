Le opere di Giorgio Celiberti in mostra nei giardini di tre dimore storiche del Friuli

Il progetto porta le opere del maestro Giorgio Celiberti.

Tre dimore storiche del Friuli Venezia Giulia e le opere di uno dei più importanti artisti del Novecento diventano protagoniste di un inedito viaggio nei luoghi dell’arte. Nasce così “Celiberti per l’Unesco. La Storia, la Natura e l’Arte”, iniziativa promossa dal Club per l’Unesco di Udine, capofila del progetto, con l’adesione dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) – sezione Friuli Venezia Giulia. Venerdì 12 e sabato 13 dicembre sarà possibile intraprendere questo percorso immersivo attraverso i giardini e gli interni di tre prestigiose dimore storiche della regione, impreziosite dalle opere del pittore e scultore Giorgio Celiberti.

Il progetto, già avviato, vedrà l’apertura al pubblico di Villa Pace di Tapogliano, Palazzo Orgnani di Udine e Villa Attems di Lucinico venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025, il 23 e il 24 gennaio, il 6 e 7 febbraio 2026, il 13 e 14 marzo. Nei giardini saranno esposte alcune opere di Celiberti, mentre gli ambienti interni delle ville saranno visitabili con apposite visite guidate dai proprietari, riservate ai partecipanti alla raccolta fondi. La donazione minima è di 10 euro a persona, e l’ingresso è gratuito per i minori accompagnati. I proventi sosterranno il progetto “Celiberti per l’Unesco” e le attività di valorizzazione delle dimore storiche. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito arteinvilla.org.

Grazie all’adesione del Club per l’Unesco di Udine alla Federazione Italiana dei Centri e Club per l’Unesco, Ente di Formazione Nazionale riconosciuto dal MIUR, la partecipazione alle visite e alle esposizioni dedicate alle opere di Celiberti consentirà inoltre l’ottenimento di crediti formativi per le attività extracurricolari.

Le ville.

Situata nel piccolo borgo rurale di Tapogliano e circondata da un grande giardino, Villa Pace è una magnifica residenza costruita tra il XVII e il XVIII secolo dalla famiglia Pace, che vi risiede tuttora. Gli interni della villa sono riccamente decorati, e presentano un ampio salone d’ingresso con una singolare scala ellittica in pietra, che conduce al piano nobile. Palazzo Orgnani invece, collocato nel centro cittadino di Udine, è una costruzione di sobria eleganza, che assomma in sé i caratteri dei palazzi nobiliari e delle case padronali della provincia romana. Una foto dell’archivio di famiglia ricorda la presenza di Gabriele d’Annunzio nel giardino segreto del Palazzo all’inizio della Grande Guerra. Infine Villa Attems, a Lucinico, risale alla metà del XVII secolo come possedimento della nobile famiglia degli Attems Petzenstein. Il parco vanta una ricca varietà di specie vegetali, in un paesaggio in cui armonia ed equilibrio sono palpabili ad ogni passo.

L’artista.

Giorgio Celiberti nasce a Udine nel 1929. Inizia molto giovane la sua attività pittorica, partecipando già a diciannove anni alla Biennale di Venezia, città in cui peraltro frequenta il liceo artistico e lo studio di Emilio Vedova, incontrando e frequentando Carlo Ciussi, Marco Fantoni e Romano Parmeggiani. Si trasferisce a Parigi negli anni Cinquanta, e da lì inizia una serie di viaggi che lo porteranno a Bruxelles, a Londra, negli Stati Uniti, a Cuba, in Messico e in Venezuela. Un evento cruciale della sua vita è la visita al lager di Terezin, vicino Praga, dove i disegni e i graffiti fatti dai bambini ebrei prigionieri e vittime del campo di concentramento lasciano un segno indelebile nella sua arte. Dagli anni Sessanta si dedica anche alla scultura, partecipando con la sua arte a numerose e importanti manifestazioni in Italia e all’estero. Ha tenuto oltre un centinaio di mostre personali in città di tutto il mondo, oltre a frequenti esposizioni nelle principali città italiane e nella sua Udine.

Il progetto.

Il progetto “Celiberti per l’Unesco. La Storia, la Natura e l’Arte” prevede l’organizzazione di un itinerario espositivo e attività culturali in dimore storiche del Friuli Venezia Giulia, collocate in borghi del territorio. Le attività sono rivolte a tutti e pensate nel segno della partecipazione inclusiva. Al centro del progetto le opere dell’artista contemporaneo Giorgio Celiberti in una inedita collocazione nei giardini di dimore storiche e inserite in un racconto originale e poetico. Opere e dimore sono il connubio perfetto per costruire una interessante offerta, che comprende visite guidate ed eventi. Associazione capofila del progetto è il Club per l’Unesco di Udine, mentre i partner sono il Comune di Cividale del Friuli, il Comune di Gorizia, il Comune di Udine, l’Associazione Dimore Storiche Italiane e l’Associazione Alzheimer Udine. Il progetto beneficia del contributo regionale 2025 a sostegno di iniziative progettuali nell’ambito culturale espositivo.