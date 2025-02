L’eccidio alle malghe di Porzus nel 1945.

Venerdì 7 febbraio 2025, l’Associazione Partigiani Osoppo si appresta a commemorare l’80° anniversario dell’eccidio delle Malghe di Porzûs, una delle pagine più tragiche della Resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questo tragico evento, che ha avuto inizio il 7 febbraio 1945, rappresenta un momento di riflessione e memoria per onorare il sacrificio dei partigiani della Brigata Osoppo. Fra le varie iniziative in programma, venerdì 7 febbraio alle ore 11 il Comune di Roma, rappresentato dall’assessore alla cultura Massimiliano Smeriglio, inaugurerà ufficialmente in Largo Giovanni Chiarini, nei pressi delle Terme di Caracalla, l’area verde “Giardino vittime dell’Eccidio di Porzûs”.

Alla cerimonia sarà presente, in rappresentanza dell’Associazione, la signora Anna De Gregori, figlia di Francesco De Gregori comandante del reparto osovano alle malghe di Porzûs. Alla stessa ora, l’Associazione ricorderà i caduti della Brigata Osoppo sepolti nei vari cimiteri del Friuli: a Udine, in quello di San Vito, il comandante Francesco De Gregori, il delegato politico Gastone Valente e altri tre osovani. Analoghe cerimonie si terranno contemporaneamente nei cimiteri di Casarsa della Delizia sulla tomba di Guidalberto Pasolini, a Cividale del Friuli dove è sepolto Enzo D’Orlandi, a Faedis (tomba di Franco Celledoni) e a Tarcento (tomba di Antonio Turlon).

L’APO, per l’occasione, ha realizzato un opuscolo che raccoglie le notizie aggiornate di tutti i caduti della Osoppo del reparto che fu annientato in tre momenti diversi: alle malghe di Topli Uorch il 7 febbraio 1945, al Bosco Romagno nei giorni immediatamente successivi e, infine, l’ultimo gruppo di tre osovani rapiti nel gennaio del 1945 e uccisi a Rucchin di Grimacco.

Complessivamente, furono ventuno le vittime osovane le cui vite e le loro storie, culminate nella tragedia delle malghe di Porzûs, sono state attentamente documentate. Di tutti, infatti, è stata condotta un’approfondita ricerca che ha consentito di ricostruirne il profilo, anche in vista dell’iter per la concessione dell’onorificenza al valor militare, iniziato nel 2022 e tutt’ora in corso. La tradizionale cerimonia commemorativa si terrà invece domenica 23 febbraio a Faedis e Canebola.