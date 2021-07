L’arresto in un comune del Friuli collinare.

Maltrattava la moglie ed il figlio minore, arrestato dai carabinieri. La notte del 10 luglio 2021, in un paese del Friuli collinare, a seguito di richiesta pervenuta sull’utenza d’emergenza “112”, i carabinieri della Stazione di Majano, sono intervenuti in un’abitazione privata, dove era stato segnalato un violento alterco tra due coniugi di origine straniera.

Gli immediati accertamenti effettuati dai carabinieri, hanno consentito di verificare che l’uomo, un 44enne nordafricano, a causa di futili motivi, aveva, per l’ennesima volta, percosso con schiaffi e spinte, la moglie ed il figlio minore di quattro anni, che venivano successivamente medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale di San Daniele del Friuli, per le lievi lesioni riportate.

I malcapitati sono stati quindi condotti presso un Centro antiviolenza di Udine, mentre lo straniero veniva arrestato per i reati di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali”, e condotto presso la Casa Circondariale di Udine. Lo stesso veniva successivamente rimesso in libertà dopo la convalida dell’arresto e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime.



(Visited 817 times, 817 visits today)