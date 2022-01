I pignarûl in programma per l’Epifania 2022 in Friuli.

In Friuli c’è da sempre la tradizione di accendere i pignarûl, grandi cataste di legno che vengono bruciate, tra la sera del 5 e quella del 6 gennaio, il giorno dell’Epifania. Quest’anno però, come lo scorso anno, va ricordato, a causa della situazione pandemica, molti comuni hanno annullato l’accensione dei fuochi epifanici. Altri invece hanno deciso di tenere viva la tradizione e di ricorrere alla tecnologia con le dirette streaming sui social.

I pignarul.

Come era già stato annunciato, si svolgerà il Pignarûl Grant di Coia a Tarcento. Giunto alla 94esima edizione, l’accensione del fuoco epifanico sarà il 6 gennaio alle 19. Non si terranno spettacoli pirotecnici e neanche festeggiamenti come gli anni scorsi. Inoltre, potranno essere presenti solo gli addetti ai lavori. Altri pignarul che verranno accesi domani sono a Sedilis, Segnacco, Plan di Paluz e Borgo Erba, ma sempre ad ingressi contingentati e riservati.

Si svolgerà in diretta Facebook, invece, dalle 18 di domani, il pignarûl del Borc Foran, che in questo modo assicura il fuoco epifanico a Manzano. L’accensione sarà come l’anno scorso: in versione streaming, senza presenza di pubblico, per rispettare le ultime disposizioni governative.

Gli altri eventi.

Oltre ai fuochi epifanici, il giorno dell’Epifania sono tradizionali anche la messa del Tallero a Gemona e la messa dello Spadone di Cividale. Nello specifico la messa del Tallero, che sarà celebrata al duomo da monsignor Guido Genero, inizierà alle 10.30. Anche se non ci saranno i controlli del Green pass, i posti interni saranno limitati a 150. Questo per assicurare il rispetto delle direttive previste per lo svolgimento delle celebrazioni religiose.

Disposizioni simili anche per la messa dello Spadone nel duomo di Cividale, alle 10.30. In questo caso l’accesso sarà libero, fino a quando verrà raggiunta la capienza massima della chiesa. Per non lasciare nessuno scontento, però, ci sarà la possibilità di seguire la messa online. La parrocchia di Santa Maria Assunta infatti ha predisposto il sito www.duomociviadale.it per una diretta streaming della celebrazione.

