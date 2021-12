Il Pignarûl Grant di Tarcento sarà l’unico in Friuli.

Come era già stato anticipato nei giorni precedenti, tutti i Pignarul del Friuli sono stati annullati a causa dei numeri ancora troppo alti dei contagi da covid-19. Una sola eccezione però c’è: il Pignarûl Grant di Coia. Tarcento infatti non vuole fermare la tradizione e sta organizzando proprio in questi giorni degli incontri tra Pro loco e pignarulars per capire come procedere. Anche l’anno scorso, infatti, lo storico Pignarûl Grant era stato acceso alla presenza dei soli organizzatori e giornalisti e l’ipotesi è quella di replicarne la progettazione.

Altri eventi in Friuli.

Diversi sono le riunioni tra i sindaci dei comuni del Friuli e Massimo Marchesiello, prefetto di Udine, relative alla gestione dei vari eventi in vista dell’imminente Capodanno ed Epifania. Ad ora sono state di nuovo confermate la messa del Tallero di Gemona, dello Spadone di Cividale e la fiaccolata di Capodanno sul monte Lussari di Tarvisio che si svolgerà in assenza di pubblico.

