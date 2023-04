Il noto porno attore friulano Max Felicitas sale in cattedra durante la settimana dell’autogestione del liceo Alfieri di Torino. Edoardo Barbares, questo il suo vero nome, ha parlato agli studenti di temi importanti come lo stalking, il sexting e il cyberbullismo. La sua visita ha suscitato molta curiosità e attenzione tra i ragazzi, ma non tutti i docenti hanno apprezzato questa scelta.

Durante la sua presentazione, l’attore ha parlato apertamente con gli studenti dell’importanza di godersi il momento senza distrarsi con i telefoni cellulari. Ha anche discusso dell’importanza di prendersi cura della propria salute sessuale e di fare prevenzione per le malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre, ha smentito alcune delle false credenze riguardo l’industria del porno, sottolineando che i guadagni promessi da alcuni siti come OnlyFans in alcuni casi sono esagerati e che il rischio di ripercussioni negative è elevato.

Le polemiche.

In seguito alla visita dell’attore, è stata convocata una riunione di docenti e un Consiglio di Istituto per discutere della scelta di ospitarlo nella scuola. La sua visita ha sollevato molte polemiche e discussioni tra gli insegnanti, ma sembra che la maggior parte degli studenti abbia apprezzato l’opportunità di ascoltare una figura pubblica parlare di temi così importanti e delicati.

La risposta di Max Felicitas.

Critiche che però non sono proprio andate giù a Max Felicitas, che ha affidato la sua risposta ai social. “In questa assemblea io, il mio avvocato e una sessuologa abbiamo parlato e dibattuto con i ragazzi di argomenti importantissimi come la prevenzione, il cyberbullismo, i reati che ruotano attorno al mondo del sesso e della tecnologia – spiega – . Ho fatto presente ai ragazzi di tutte le malattie che ci sono, in quanto io mi faccio le analisi costantemente e di come ogni ospedale Italiano faccia gratuitamente tutte le analisi per le malattie sessualmente trasmissibili che non sono solo l’Hiv”.

“Abbiamo spiegato ai ragazzi anche come difendersi da tutti i reati sessuali – continua Max Felicitas – . Questi insegnanti hanno alzato questa bufera giudicandomi superficialmente, senza neanche essere venuti all’assemblea ed aver sentito i temi e in che modo sono stati trattati. Ringrazio tantissimo la preside per aver dato questa occasione di confronto agli alunni del Liceo Alfieri di Torino”.

L’attore poi conclude con un appello. “Faccio un appello al ministro Valditara perchè chiarisca tali atteggiamenti di discriminazione che sono ancora presenti all’interno delle scuole italiane. La scuola è un presidio imprescindibile per la democrazia. Il mio messaggio per i professori è quello di venire ad ascoltare prima di dare dei giudizi superficiali“