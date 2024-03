Premio a Roma per Sapori Pro Loco e Sagra dei Osei.

Riconoscimento nazionale per Sapori Pro Loco, la grande manifestazione dell’enogastronomia tipica del Friuli Venezia Giulia, che sarà insignita della Menzione speciale alla Cerimonia di premiazione del marchio Sagra di Qualità, che l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia consegnerà in una doppia cerimonia a Roma il 10 marzo all’Ergife Palace Hotel e l’11 marzo al Senato della Repubblica. Contestualmente sarà premiata anche un’altra eccellenza regionale, l’ultracentenaria Sagra dei Osei di Sacile, che riceverà il titolo di Evento di Qualità nazionale. A ricevere il riconoscimento il presidente del Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia Valter Pezzarini e la presidente della Pro Sacile Lorena Bin.

“Grazie al presidente nazionale Antonino La Spina e a tutta l’Unpli nazionale – ha commentato il presidente del Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia Valter Pezzarini – per questo riconoscimento così importante, che certifica l’eccellenza e la qualità della proposta di Sapori Pro Loco, che quest’anno si svolgerà a Villa Manin il 18-19 e 24-25-26 maggio. Di fatto un plauso al lavoro di tutte le Pro Loco che in questi anni hanno preso parte alla manifestazione. La soddisfazione è doppia perché a Roma sarà premiata anche la storica Sagra dei Osei, che la Pro Loco di Sacile guidata dalla presidente Lorena Bin porta avanti con grande passione e impegno“. L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha inviato un suo saluto nel quale, rinnovando i complimenti ai volontari delle due manifestazioni, ha ricordato come “il Friuli Venezia Giulia sia terra di Pro Loco e terra di associazionismo”.

Le sagre di qualità in Friuli Venezia Giulia.

Sapori Pro Loco e Sagra dei Osei si vanno quindi a unire alle altre manifestazioni regionali che hanno ottenuto il prestigioso marchio di Sagra di Qualità: Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, Festa degli Asparagi di Tavagnacco, Sagre di Vilegnove di Villanova di San Daniele e Festa delle castagne e del miele di castagno di Valle di Soffumbergo di Faedis.

Il marchio distintivo “Sagra di qualità” è stato fortemente voluto dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per contraddistinguere le sagre rappresentative della storia e tradizione, le manifestazioni che vantano un passato di legame con il territorio, che valorizzano un prodotto tipico e che abbiano come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali.