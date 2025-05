Non solo proposte enogastronomiche di eccellenza: Sapori Pro Loco, a Villa Manin di Passariano, è anche un ricco calendario di eventi di qualità. Già nel primo fine settimana della manifestazione del 17 e 18 maggio ci saranno diversi appuntamenti, con fulcro nell’Area Io sono Friuli Venezia Giulia insieme ad altre varie parti del complesso dogale.

Innanzitutto l’inaugurazione ufficiale con le autorità in programma sabato 17 maggio alle ore 18 nello Spazio Incontri con le coreografie, i costumi, i balli e le musiche dei gruppi folcloristici dell’UGF-Unione Gruppi Folcloristici del FVG e alla presenza delle artigiane dello Scus della Pro Loco del Rojale APS.

Enogastronomia e degustazioni

È possibile nell’Area “Io sono Friuli Venezia Giulia” degustare il meglio della tradizione regionale con piatti tipici, prodotti del territorio, assaporando vini e birre locali.

Domenica 18 maggio alle ore 11:30 – Degustazione guidata de I Vini dell’11° Concorso Filari di Bolle. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Pro Casarsa, in collaborazione con A.I.S. FVG-Associazione Italiana Sommelier.

Domenica 18 maggio alle ore 17:00 – Degustazione guidata della Selezione dei vincitori della Mostra Concorso Bertiûl tal Friûl. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Risorgive Medio Friuli – Bertiolo e con la collaborazione di Assoenologi.

Domenica 18 maggio alle ore 18:00 – Il radicchio Rosa dell’Isonzo – Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Istituto Statale di Istruzione Superiore Brignoli-Einaudi-Marconi-Gradisca d’Isonzo (GO), Consorzio dei Produttori della Rosa, con la collaborazione della Pro Loco Villa Vicentina.

I concerti.

La musica è protagonista a Sapori Pro Loco con concerti dal vivo con band, orchestre e artisti del territorio che animeranno le serate nell’Area Spettacoli, quest’anno ospitata sulla gradinata del Cortile d’Onore di Villa Manin.



Sabato 17 maggio alle ore 21:00 – Feneke Funk.

Domenica 18 maggio alle ore 20:30 – Soul in Villa con la Soul Orchestra.



Nella Cappella di Sant’Andrea – Barchessa di Levante, invece Domenica 18 maggio alle ore 11:30 – Concerto aperitivo: Davide Liani e i Poeti di Risultive. L’appuntamento è dedicato al M.o Davide Liani, a 20 anni dalla sua morte. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura di Camino Kammerchor, vocale ensemble ed ERPAC – Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG.

Le visite guidate.

È possibile scoprire Villa Manin e i suoi tesori con visite guidate tra arte e storia. Un’occasione unica per esplorare uno dei luoghi più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, accompagnati da esperti e guide locali.



Sabato 17 maggio alle ore 15:00 – Visita guidata: La Villa dell’ultimo Doge di Venezia. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. A cura di PromoturismoFVG.



Domenica 18 maggio alle ore 10:30-11:30 – Visita guidata al Compendio Dogale di Villa Manin. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. A cura di ERPAC FVG.

Spettacoli e iniziative per bimbi.

Divertimento per grandi e piccoli con spettacoli folkloristici itineranti, animazioni e attività creative. Le giornate si colorano di allegria grazie a performance coinvolgenti pensate per tutta la famiglia.



In vari punti dell’Area Festeggiamenti sabato 17 maggio “Folclôr Sore sere” dalle 17 alle 20. Spettacoli itineranti a cura dei gruppi folcloristici dell’UGF-Unione Gruppi Folcloristici del FVG nell’ambito dell’11^ edizione della Setemane de Culture Furlane-Settimana della Cultura Friulana (8-18 maggio 2025). Evento allestito dalla Società Filologica Friulana.

Saranno presenti i gruppi G. F. Angelica Danzerini di Aviano, G.F. di Pasian di Prato, G.F. Danzerini Maniaghesi di Maniago, G.F. Santa Gorizia di Gorizia, G.F. di Passons. A cura di UGF-FVG Unione Gruppi Folcloristici del FVG e Società Filologica Friulana.



Domenica 18 maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 – Progetto Giovani Pozzuolo: giochi e animazione per bambini dai 4 ai 13 anni. A cura di Pro Loco Pozzuolo del Friuli, Progetto Giovani e Comune di Pozzuolo del Friuli. Area Festeggiamenti.

Sport e camminate.

È possibile partecipare a camminate tra natura, cultura e salute: itinerari accessibili a tutti per scoprire il paesaggio e stare bene insieme.



Domenica 18 maggio dalle ore 09:30 alle ore 11:00 – FVG in Movimento – 10mila passi di salute. Camminata 8 km. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. – Informazioni ed Accoglienza Turistica. Il cammino parte da Villa Manin per toccare Codroipo, Zompicchia, il torrente Corno e lo Stradone Manin… tra acque, risorgive, campagna, parco e storia. Il tutto insieme ad Alex e Ivan del Gruppo di Cammino Chei di Codroip. Il progetto FVG in movimento 10mila passi di salute, rientra nelle attività previste dal Programma 3 Comunità attive del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 del FVG ed è realizzato dalla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità della Regione FVG, Federsanità, ANCI FVG, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine. Il progetto ha inoltre il supporto di PromoTurismoFVG per la valorizzazione del territorio dal punto di vista naturalistico, architettonico e storico. Partecipazione libera e gratuita, i minori devono essere accompagnati ed ognuno è responsabile della propria condotta ed incolumità. Per info 347-5329863 / 328-3665668. A cura di Gruppo di Cammino Chei di Codroip.

Mercatini e artigianato.

Non mancherà il mercatino dell’artigianato e della creatività locale con prodotti fatti a mano e stand per riscoprire antichi mestieri.



Domenica 18 maggio dalle ore 09:00 alle 19:00 – Mercatino dell’artigianato e della creatività. Area Festeggiamenti. Creatività, originalità, eleganza, passione per l’arte della manualità in ogni sua forma e colore; vari i materiali utilizzati con sapienza e maestria dagli artigiani che lasciano a bocca aperta i graditi ospiti. Le dimostrazioni dal vivo permettono inoltre di vivere l’opera dalle sue origini al capolavoro finale. A cura di Omael Planner.



Sabato 17 maggio e domenica 18 maggio dalle 17:00 alle 20:00 Scus dal Rojal Vediamo come si lavora con i scus– Dimostrazioni artigianato tradizionale – Area Io sono Friuli Venezia Giulia, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Del Rojale, Reana del Rojale.

Presentazioni e conferenze.

Sarà possibile approfondire temi culturali, storici e sociali con incontri, mostre e presentazioni. Sabato 17 maggio alle ore 17:00 – Presentazione della nuova edizione audioguide Villa Manin. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Lions Clubs International Medio Tagliamento e ERPAC – Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG.

Domenica 18 maggio dalle ore 09:30 alle 11:00 – Il mito del Giardino di Eden – conferenza a cura del prof. Aldo Magris nell’ambito della rassegna letteraria Parole a colazione. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Prenotazione consigliata su eventbrite (Parole a Colazione). A cura di Comune di Rivignano Teor.

Domenica 18 maggio alle ore 12:30 – Una joelette per volare- Associazione Idee di Corsa Aps. In quest’occasione avviene la consegna ufficiale delle joelettes che permetteranno a persone con disabilità di effettuare escursioni in montagna ed arrivare in luoghi che altrimenti sarebbero per loro inaccessibili. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Idee di Corsa APS e con il Patrocinio del Comune di Codroipo.

Arte.

Villa Manin si trasforma anche in cornice d’eccezione per l’arte en plein air. Domenica 18 maggio dalle ore 09:00-14:30 – Arteinvilla – Extempore di pittura in piazza dei Dogi con premiazioni alle ore 16:00 nell’Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Evento di interesse culturale collettivo indirizzato agli appassionati e ai simpatizzanti dell’arte. La timbratura delle tele si terrà dalle ore 9:00 alle ore 10:00. Una giuria specializzata decreta il vincitore di questa seconda edizione. Info e regolamento quadrivium.codroipo@libero.it / 392 5909614. A cura di Circolo Culturale Artistico Codroipese Quadrivium APS.