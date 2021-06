Interrogazione alla giunta Fvg della consigliera Simona Liguori.

“Dopo l’esternalizzazione dei Punti di primo intervento di Maniago e Sacile, che accoglieranno quindi personale medico e infermieristico gestito da privati, saranno privatizzati anche i Ppi di Cividale e di Gemona?“.

A chiederlo direttamente alla giunta regionale è la consigliera di opposizione dei Cittadini, Simona Liguori, che torna sulla questione dei Punti di primo intervento che servono Cividale, le Valli del Natisone, Gemona e i territori limitrofi e ancora non attivi.

“Continuo a ricevere le sollecitazioni dei cittadini sempre più preoccupati per il destino degli ospedali territoriali. Nel corso degli anni molti reparti e i Pronto soccorso sono stati depotenziati – denuncia Liguori –. È quindi fondamentale che almeno i Punti di primo intervento, attraverso i quali vengono gestiti i bisogni assistenziali e terapeutici minori, nonché trattate in prima istanza le emergenze sanitarie, vengano riaperti. La giunta – conclude la consigliera annunciando un’interrogazione al vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi – dia indicazioni precise in merito su quando verranno riattivati”.

(Visited 68 times, 68 visits today)