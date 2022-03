La raccolta per l’Ucraina.

In seguito alle manifestazioni di solidarietà all’Ucraina in tutto il Friuli Venezia Giulia e, in particolare ad Udine, la mobilitazione ha dato avvio ad una catena virtuosa di iniziative. Ad iniziare dall’associazione culturale Ucraina-Friuli, che ha avviato una raccolta fondi mettendo a disposizioni un conto corrente intestato all’associazione stessa. La causale da usare è “Donazioni per la Resistenza ucraina“, l’IBAN è IT11R0871512304000000721155. Per informazioni si può contattare il numero di telefono: 347 052 00 16.

La solidarietà nelle parrocchie.

Nella parrocchia della Beata Vergine del Carmine in via Aquileia a Udine don Giancarlo Brianti ha avviato, invece, una raccolta di beni primari alimentari e non da spedire in Ucraina. Le priorità vanno per pannolini, latte in polvere, biberon, coperte, asciugamani puliti, shampoo, dentifricio, spazzolini, assorbenti, calzini e mutande, pasta e cibo in scatola a punta durata, pappe per bebè, bicchieri, lenzuola, vestiti invernali di tutte le taglie. Tutto deve essere pulito ed inscatolato con sopra un’etichetta che ne dichiari il contenuto. Oltre che direttamente in parrocchia, c’è un ulteriore punto di raccolta in via Maniago 2, a Udine nella palestra di karate aperta giovedì dalle ore 17- 21.

La raccolta fondi della Caritas.

Ha avviato una raccolta fondi utilizzando la causale “Europa/Ucraina” anche ala Caritas dell’Arcidiocesi di Udine sia con bonifico bancario intestato a Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine Odv, IBAN IT45U0200812310000001515712, sia con un conto corrente postale con la medesima intestazione, n. 51029056 . In prima linea in questa corsa alla solidarietà per l’Ucraina, anche l’associazione ONLUS UdinAiuta, che contribuisce nella raccolta di risorse da mandare in Romania presso il comune di Vicovu de sus jud suceava, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, dove molte mamme con i figli si stanno rifugiando.

Servono generi di prima necessità.

Chi vuole aiutare può portare cibo, indumenti invernali e oggetti essenziali per l’igiene personale in via Ronchi 26 Udine, aperto tutte le mattine dalle ore 10- 12 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 17 – 19. Si raccomanda di evitare oggetti non essenziali e ingombranti come giocattoli, libri, cosmetici. La raccolta verrà conclusa venerdì 4 marzo, e i beni raccolti partiranno su un furgone da Udine il giorno seguente stesso. Nel frattempo, Il Centro Balducci di accoglienza e promozione culturale presente a Zugliano ha messo a disposizione 25 posti letto per accogliere i profughi. “Emergenza Ucraina” è la causale per la raccolta fondi lanciata dal centro. Conto corrente intestato al Centro Balducci presso Banca Ter Credito Cooperativo FVG Soc. Coop., IBAN IT59C0863164121000001017788.

Non manca, infine, il sostegno dei più giovani. Da giovedì 3 marzo gli studenti del liceo scientifico Marinelli di viale Leonardo da Vinci 4, si impegneranno nella raccolta alimentare e di materiale sanitario essenziale come: disinfettante, garze sterili e cerotti, antibiotici, antifiammatori, connettivina, filo per suture, pinze, lacci emostatici.

(Visited 129 times, 129 visits today)