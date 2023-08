Racconti sotto le stelle nella natura incontaminata della Val Resia

Lo spettacolo delle stelle in Val Resia.

Natura allo stato puro tra cascate da ammirare e grotte da esplorare, boschi da attraversare e tradizioni da scoprire passeggiando in Val Resia. E, sdraiati sul prato, il luogo ideale in cui ammirare le stelle abbracciati dalla magia della montagna e ascoltare le storie delle tradizioni resiane.

La Val Resia è il cuore del Parco naturale delle Prealpi Giulie, Riserva della Biosfera MAB Unesco dal 2019, una vallata straordinaria che si dispiega ai piedi del massiccio montuoso del Canin con i suoi 2.500 metri di altezza e, mercoledì 16 agosto alle 19, Sogni sotto le stelle propone una passeggiata al tramonto per attendere il buio e lo spettacolo delle stelle nell’area di alpeggio di Sella Carnizza (raggiungibile in auto su strada asfaltata da Resia), entrando in sintonia con il mondo onirico della Val Resia grazie alle narrazioni di Gianluca Da Lio, attore e docente teatrale, specializzato in antropologia culturale (acquisto online entro lunedì 14 agosto 2023).

In Val Resia la natura è sempre stata libera di esprimersi al meglio, è una vallata ricca di storia e racconti, tradizioni, mestieri e folclore, in cui anche la lingua e l’architettura locale la rendono unica. Per scoprire le sue particolarità, lasciarsi trasportare dai ritmi e dalle danze tipiche, assaporare pietanze dal gusto deciso e conosce l’arte della costruzione dei coloratissimi cappelli resiani, così come le erbe e il loro utilizzo in cucina, gli appuntamenti di Discover Val Resia propongono numerose alternative adatti a tutti (informazioni e prenotazioni Infopoint Tarvisio: 0428 2135 info.tarvisio@promoturismo.fvg.it).