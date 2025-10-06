Friuli, 100 posti di lavoro nel turismo e nella ristorazione. Le figure ricercate

Nuove opportunità di lavoro in Friuli.

Cento nuove opportunità di lavoro nel turismo e nella ristorazione: sono 25, infatti, le strutture ricettive e i pubblici esercizi del territorio udinese coinvolti nel nuovo Recruiting Day promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da Confcommercio Udine. L’iniziativa rientra nel programma regionale di collaborazione pubblico-privato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare nei settori strategici dell’accoglienza e della ristorazione.

Rosolen: “Un’alleanza concreta tra pubblico e privato”

“Proseguiamo in un percorso fruttuoso di alleanza tra pubblico e privato – ha commentato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen – con la regia dell’Amministrazione regionale, che intercetta le esigenze delle imprese e le incardina in percorsi ordinati, per favorire un incontro efficace tra chi cerca lavoro e chi lo offre”.

Come candidarsi

Le persone interessate devono inviare il proprio curriculum entro martedì 21 ottobre 2025 attraverso il link ufficiale: https://bit.ly/RAFVG2025_RD_Udine_rist

Tutte le candidature saranno oggetto di una preselezione per verificare i requisiti e individuare i profili più in linea con le richieste delle aziende. I candidati selezionati riceveranno una conferma via email tra il 23 e il 29 ottobre, con l’orario e i dettagli del colloquio.

Il Recruiting Day si svolgerà giovedì 30 ottobre 2025 a Udine, a Palazzo Belgrado, sede della Provincia, dove i partecipanti potranno incontrare direttamente i referenti delle strutture aderenti.

I profili richiesti.

Le strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa sono:

ALBERGO BASCHERA (FAGAGNA) | ALBERGO CASA ORTER (RISANO) | ART HOTEL (UDINE) | HOTEL FONZARI (GRADO) | HOTEL PRINCIPE (UDINE) | HOTEL QUO VADIS (UDINE) | HOTEL RISTORANTE ALLE CROSERE (FAGAGNA) | OSTERIA E LOCANDA AL CAPPELLO (UDINE) | RISTHOTEL AIRPORT (FOGLIANO) | STANDARD HOTEL (UDINE) | VILLAVERDE RESORT (FAGAGNA).

Inoltre, i pubblici esercizi che partecipano all’evento sono:

BURGER KING (DUE TM, UDINE) | FABBROS’ PUB (CASSACCO) | IL MELOGRANO RISTORANTE PIZZERIA (PALMANOVA, FIUMICELLO, TRIESTE) | LA TAVERNACCIA HOSTERIA L’ALTRA CAMPANA (SAN DANIELE DEL FRIULI) | MIMÌ STREET CATERING (MANZANO, PRADAMANO) | OLD WILD WEST (PRADAMANO, MARTIGNACCO) | PIZZERIA ALLA LAMPARA (UDINE) | PIZZERIA CANTINA FREDDA (UDINE) | PROGETTO RISTORAZIONE (CORMONS) | RISTORANTE EAT&WINE ART (UDINE) | SHI’S (UDINE) | SMASHIE (UDINE) | TRATTORIA AL CERCJEBEN (PASIAN DI PRATO, PREMARIACCO) | WIENER HAUS (TAVAGNACCO)

Le figure ricercate:

Accoglienza: receptionist, addetti al ricevimento, front office, addetti marketing;

Sala e bar: responsabili di sala, maître, camerieri, aiuto camerieri, baristi, banconieri;

Cucina: cuochi, aiuto cuochi, addetti cucina, lavapiatti;

Pulizie e manutenzione: addetti alle pulizie e manutentori.