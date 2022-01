La riapertura degli hub vaccinali in Valcanale e Canal del Ferro.

Dopo i buoni riscontri ottenuti in dicembre, con oltre 600 inoculazioni, riaprono gli hub vaccinali in Valcanale e Canal del Ferro. La sinergia tra i sindaci del territorio, come evidenzia il presidente della Comunità di montagna, Fabrizio Fuccaro, ha quindi consentito la nuova apertura dei centri.

Di concerto con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) sono state fissate le seguenti date: a Resia vaccinazioni di massa nella palestra di Prato il 18 gennaio, a Chiusaforte le date sono quelle del 19 e 26 del mese al centro scolastico Amadori. A Pontebba, le inoculazioni sono previste il 20 e 27 gennaio, nella palestra delle scuole in via Zardini, e c’è anche una data a Tarvisio, quella del 25 gennaio. In tutti i casi l’orario sarà dalle 14 alle 17.

Si tratterà di terze dosi di vaccino e il siero utilizzato sarà il Moderna. Da oggi è possibile prenotare nelle farmacie abilitate: il servizio sarà disponibile non soltanto per i residenti dei comuni interessati, ma per tutti.

(Visited 45 times, 45 visits today)