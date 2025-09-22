Punto di riferimento per la comunità da oltre 100 anni: ecco le nuove attività storiche in Friuli

Riconosciute quattro nuove attività storiche in Friuli.

Valorizzare le attività storiche significa tutelare l’identità del territorio e trasmettere alle nuove generazioni il legame tra impresa, tradizione e territorio. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, in occasione del riconoscimento ufficiale di nuove realtà storiche in Friuli Venezia Giulia.

Tra i locali insigniti della qualifica di “Locale storico del Friuli Venezia Giulia” c’è il pubblico esercizio Alla Farmacia dei Sani di Sesto al Reghena, attivo dal 1919. Contestualmente, hanno ricevuto il riconoscimento di “Attività storica del Friuli Venezia Giulia”: la Tabaccheria Scian di Cordenons (1922), la Macelleria Eredi Clara Beppino di Clara Valerio & C. snc di Ragogna (1945) e il Bar Osteria da Valter di Almacolle Daniela, sempre a Ragogna (1934).

Le attività riconosciute potranno utilizzare le rispettive denominazioni e far parte della rete regionale dei locali e delle attività storiche, rafforzando così l’offerta turistica del Friuli Venezia Giulia. Con il nuovo codice del commercio e del turismo, in discussione a breve in Consiglio regionale, verrà introdotto un canale contributivo dedicato proprio alla valorizzazione di questi esercizi. “A dimostrazione di quanto l’Amministrazione regionale punti su questi esercizi per la promozione del territorio”, ha concluso Bini.