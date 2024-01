Saldi invernali al via in Friuli Venezia Giulia, come evitare le truffe

Al via i saldi in Friuli.

Iniziano tra pochi giorni, venerdì 5 gennaio, i saldi invernali anche in Friuli Venezia Giulia: un’occasione per fare compere a prezzi scontati e, magari, acquistare ad un prezzo più vantaggioso quel capo che si vorrebbe da tempo. Le vendite a prezzi ribassati dureranno fino al 31 marzo 2024.

Attenzione però a evitare le fregature, anche se dallo scorso luglio, sono in vigore nuove norme più restrittive che obbligano il commerciante a considerare come prezzo di riferimento nell’annuncio di sconto il prezzo più basso praticato dal venditore nei 30 giorni precedenti.

Ecco quindi alcuni consigli per cogliere le occasioni migliori: i capi in saldo devono avere carattere stagionale e devono essere ben separati da quelli non in saldo. Il venditore, inoltre, ha l’obbligo di indicare il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e quello finale.

Detto questo, è buona norma fare un giro per i negozi prima della partenza delle svendite, così da avere un’idea dei prezzi, un confronto tra diversi punti vendita e, magari, le idee chiare su cosa volete acquistare. Diffidate, inoltre, dagli sconti troppo esagerati. Infine, conservate sempre lo scontrino.