Lo sciopero dei metalmeccanici in Friuli Venezia Giulia.

Metalmeccanici in piazza per lo sciopero nazionale, indetto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto il 30 giugno dello scorso anno. In Friuli Venezia Giulia le iniziative di protesta hanno coinvolto le principali città della regione, con cortei e presìdi davanti alle sedi istituzionali e aziendali. Sono stati molti anche i momenti in ricordo si Daniel Tafa, il giovane operaio di 22 anni morto pochi giorni fa in un incidente sul lavoro a Maniago.

A Udine un corteo di 300 lavoratori

A Udine circa 300 lavoratori hanno sfilato per le vie del centro cittadino, partendo da piazza Primo Maggio e concludendo il percorso in piazzetta Lionello, sotto Palazzo D’Aronco. Tra bandiere sindacali, fischietti e fumogeni, i manifestanti hanno scandito slogan a sostegno del rinnovo contrattuale, chiedendo aumenti salariali, la riduzione dell’orario di lavoro e misure più efficaci contro il precariato e gli infortuni sul lavoro.

“In un momento economico complesso, che vede diverse situazioni sul tavolo, serve che da più parti si favorisca un accordo importante per un settore decisivo per il nostro Paese. Serve capire che valorizzare chi lavora è il primo passo anche per essere veramente competitivi nel mondo economico attuale”.ha affermato il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd) presente oggi allo sciopero a Udine dei metalmeccanici.

Secondo Pozzo è “doveroso ascoltare le richieste dei sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo della metalmeccanica regionale, spina dorsale della nostra manifattura, su un rinnovo contrattuale nazionale estremamente importante”.

La metalmeccanica, ricorda il consigliere dem, “rappresenta il 50 per cento della manifattura a livello nazionale, oltre il sei per cento del pil. Le richieste per il rinnovo contrattuale sono, in particolare, un aumento salariale contro l’inflazione, ma anche per portare il livello salariale a quello del settore metalmeccanico europeo, l’estensione delle tutele negli appalti, il rafforzamento del welfare”.



“Anche nella nostra regione – conclude Pozzo – le imprese metalmeccaniche sono elemento centrale della nostra economia, serve quindi impegno della politica e delle istituzioni per sostenere loro e i lavoratori e le lavoratrici”.

Proteste anche a Pordenone, Trieste e Monfalcone

Analoghe manifestazioni hanno avuto luogo a Pordenone, dove il corteo si è concluso sotto il municipio, e a Trieste, davanti alla sede di Confindustria Alto Adriatico. A Monfalcone, invece, i presìdi si sono concentrati in zona industriale, con particolare attenzione agli ingressi di Fincantieri e Nidec.