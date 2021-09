Il compleanno delle Frecce Tricolori a Rivolto.

Le nuvole e la pioggia rovinano parzialmente il bis dell’air show delle Frecce Tricolori alla base dei Rivolto, per i 60 anni dalle nascita della pattuglia acrobatica, in programma anche oggi, domenica 19 settembre. Una pioggerellina ha accompagnato subito i primi visitatori, arrivati questa mattina a partire dalle 10, quando si sono aperti i cancelli dell’aeroporto militare.

A differenza della giornata di ieri, baciata dal sole, che ha visto anche la partecipazione del Presidente Sergio Mattarella, il meteo ha tentato di rovinare lo spettacolo. Ad alternarsi nei cieli le evoluzioni delle pattuglie acrobatiche provenienti da Polonia, Finlandia, Spagna e Svizzera.

Durante l’evento anche l’esibizione di diversi velivoli dell’Aeronautica, tra cui la dimostrazione delle capacità dell’F-35B, in grado di effettuati decolli e atterraggi in spazi minimi e in piste semi-preparate. Uno show al quale assistono gli 8.500 spettatori, che sono riusciti a prenotarsi nei giorni scorsi.

