Le eccellenze del Friuli a Monza per il Gran Premio di Formula 1

Il Friuli in vetrina nell’hospitality della FIA al Gran Premio di Formula 1 di Monza che si è corso questo weekend.

Non solo motori e velocità da brivido: durante il Gran Premio di Formula 1 all’Autodromo di Monza, è anche la qualità enogastronomica del Friuli Venezia Giulia a fare il giro del mondo. Tra l’adrenalina della gara e l’atmosfera esclusiva del paddock, infatti, alcuni tra i più prestigiosi prodotti friulani sono stati protagonisti nell’hospitality della FIA, confermando il valore e la reputazione di una terra che sa distinguersi non solo per il paesaggio, ma anche per la sua tradizione culinaria.

Il prosciutto della Bottega del Prosciutto di San Daniele, ha catturato l’attenzione di ospiti internazionali e celebrità. Affettato con precisione friulana grazie alle affettatrici dell’Officina Meccanica Snaidero Mirco, il prosciutto ha conquistato i palati dei visitatori, offrendo un’esperienza gastronomica all’altezza dell’evento sportivo.

Ad accompagnare queste prelibatezze, non potevano mancare i vini d’eccellenza della cantina Specogna. L’azienda vinicola di Corno di Rosazzo ha portato in scena alcune delle sue migliori etichette, aggiungendo il suo tocco alle tavole imbandite dell’hospitality. I visitatori hanno avuto l’opportunità di gustare vini raffinati, in perfetta armonia con i prodotti locali, sottolineando come l’enogastronomia friulana possa competere sui palcoscenici più prestigiosi.