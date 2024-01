La Somsi di Toppo di Travesio festeggia 130 anni di storia

Le celebrazioni per la Somsi di Toppo di Travesio.

Si sono svolte oggi le celebrazioni per 130esimo l’anniversario della Somsi di Toppo di Travesio, un’associazione che raccoglie più di 140 soci e per cui operano oggi circa 40 volontari presieduti da Giovanna Fabris.

“Il sodalizio della Società operaia giunge a un traguardo importante di 130 anni di attività – ha affermato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier – con una storia che ha dimostrato di saper portare fino ad oggi i valori fondatori, ovvero la mutualità e lo spirito di aggregazione, trasformandoli anche nel tempo secondo le esigenze della società: oggi è infatti quest’ultima ad essere diventata il punto focale dell’attività dell’associazione”.

La giornata di festeggiamenti è iniziata con il ritrovo davanti alla sede storica a cui hanno preso parte, oltre al sindaco Francesca Cozzi, i picchetti delle consorelle di Pordenone, Lestans, Solimbergo, Sequals, Tramonti, Chievolis, la veneta Mareno di Piave (TV); la sfilata con i gonfaloni partita dalla sede storica di via XXIV Maggio è arrivata alla chiesa per la Santa Messa celebrata in ricordo dei soci defunti da don Donald Boniface. Dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti la giornata si è conclusa con il pranzo sociale.

“Questa giornata di bilancio e festa dà un ulteriore slancio all’attività futura e agli impegni che vedranno coinvolti i volontari. La Regione continuerà a essere a fianco di questo importante pilastro del volontariato, così prezioso per le comunità del nostro territorio” ha concluso Zannier.