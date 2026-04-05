I supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2026: ecco quali sono

Con Pasqua e Pasquetta 2026 torna puntuale il dubbio di molti italiani alle prese con la spesa dell’ultimo minuto: quali supermercati restano aperti domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile? Anche quest’anno non c’è una risposta unica valida ovunque, perché molto dipende dalla catena di riferimento ma soprattutto dalle decisioni dei singoli punti vendita. In linea generale, a Pasqua prevalgono le chiusure, mentre a Pasquetta molte insegne scelgono di aprire, spesso però con orari ridotti o festivi.



Al di là delle indicazioni fornite dalle catene, il consiglio resta sempre lo stesso: controllare il punto vendita specifico.

Aldi

Per quanto riguarda Aldi, la scelta è netta: domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, tutti i punti vendita resteranno chiusi. Diversa invece la situazione per Pasquetta, quando i negozi seguiranno l’orario domenicale. Per conoscere nel dettaglio la fascia oraria del proprio supermercato di riferimento, resta comunque consigliabile una verifica preventiva.



Bennet

Situazione più variabile per Bennet, dove non esiste una linea unica. Alcuni punti vendita hanno deciso di aprire sia a Pasqua sia a Pasquetta, altri di restare chiusi in entrambe le giornate, altri ancora di aprire soltanto il lunedì. Anche in questo caso, quindi, tutto dipende dal negozio scelto.



Carrefour

Anche Carrefour lascia ampio margine decisionale ai singoli punti vendita. In generale, molti supermercati chiuderanno a Pasqua, mentre a Pasquetta le aperture saranno più frequenti, talvolta con orari ridotti. La situazione può cambiare da zona a zona, per cui è sempre opportuno controllare il punto vendita specifico.



Conad

Tra le catene che garantiranno una maggiore presenza sul territorio c’è Conad, che ha annunciato un piano di aperture straordinarie sia a Pasqua sia a Pasquetta in diverse regioni italiane. Molti negozi resteranno aperti con orari dedicati, offrendo così ai clienti la possibilità di completare la spesa anche nei due giorni festivi.



Coop

Per Coop, la tendenza prevalente è quella della chiusura a Pasqua. A Pasquetta, invece, numerosi punti vendita riapriranno, anche se spesso con orario ridotto rispetto a quello abituale. Anche in questo caso, la situazione può variare a seconda del negozio.



Crai

Scenario simile per Crai. La maggior parte dei punti vendita sarà chiusa nella giornata di Pasqua, mentre il lunedì di Pasquetta si registrerà un numero più alto di aperture, quasi sempre con un orario festivo o comunque diverso da quello ordinario.

Esselunga

Per Esselunga, Pasqua sarà giornata di chiusura per tutti i punti vendita. A Pasquetta, invece, la maggior parte dei supermercati sarà aperta con orario domenicale, generalmente compreso tra le 8 e le 20, salvo eventuali eccezioni locali.

Eurospin

Per Eurospin, molti negozi resteranno chiusi a Pasqua, anche se in alcune realtà non si escludono aperture con orario ridotto. Più ampia invece l’operatività prevista per Pasquetta, quando la maggior parte dei punti vendita dovrebbe essere aperta.



Famila

I supermercati Famila saranno in gran parte chiusi la domenica di Pasqua, mentre a Pasquetta la maggior parte dei negozi sarà aperta, spesso però con orario ridotto. Anche qui, le differenze territoriali possono incidere.



Lidl

Anche Lidl ha scelto la chiusura per la giornata di Pasqua. A Pasquetta, salvo eccezioni locali, i supermercati riapriranno, spesso con orario ridotto.



Md

Per Md, la maggior parte dei punti vendita resterà chiusa a Pasqua, anche se alcuni negozi potrebbero aprire per mezza giornata. Più ampia invece l’apertura prevista per il lunedì di Pasquetta, con orari diversi rispetto alla normale programmazione.



Pam

La rete Pam si presenta piuttosto eterogenea. La maggior parte dei punti vendita sarà chiusa a Pasqua e aperta a Pasquetta con orario ridotto, ma ci saranno anche negozi aperti in entrambe le giornate e altri chiusi sia domenica sia lunedì.

Penny Market

I negozi Penny Market resteranno chiusi a Pasqua. Per Pasquetta, invece, è prevista l’apertura della quasi totalità dei punti vendita, anche se con orari differenti dal solito.

Tosano

Per Tosano, la situazione è definita con chiarezza: domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, i punti vendita resteranno chiusi. Lunedì 6 aprile, invece, i supermercati saranno aperti con orario festivo. La stessa modalità è prevista anche per giovedì 1 maggio, quando i negozi osserveranno ancora l’orario festivo.