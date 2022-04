Tempi di attesa lunghissimi per una visita per la terapia del dolore.

Oltre tre mesi per una visita per la terapia del dolore nell’Azienda sanitaria a Tolmezzo e Udine, ma non va molto meglio a Gemona e Latisana. Una situazione che per i pazienti dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sta diventando insostenibile.

A denunciarlo è la consigliera regionale di Cittadini Simona Liguori. “Con una priorità B, quindi alta, il malato deve aspettare 102 giorni a Tolmezzo, 96 a Udine, 76 a Gemona e 50 a Latisana. La Regione – spiega l’esponente civica – deve assolutamente adoperarsi per ridurre le tempistiche, mettendosi all’ascolto dei professionisti e delle persone bisognose di cure. La situazione è davvero seria e, a segnalarcelo, sono proprio i cittadini: i tempi di attesa per una visita per la terapia del dolore nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono inaccettabili“.

“Oltre ai tempi di attesa, un’altra criticità che va urgentemente risolta – conclude Liguori – è quella legata alla difficoltà di interazione tecnologica tra strutture sanitarie e professionisti. Questo si traduce in disagi importanti nella gestione delle terapie, per le famiglie e i pazienti stessi, costretti a un peregrinare impegnativo tra medici di Medicina generale e specialisti. La Regione si assuma l’impegno di mettere i sistemi informativi in rete attraverso una piattaforma: la priorità deve essere questa”.

