Tik Tok in friulano sfonda i 20 milioni di visualizzazioni

Grande successo per il canale Tic e Tac Furlan. Protagonista la “mestre di furlan” Greta Fabbro

Sono numeri da capogiro quelli che tratteggiano il profilo di Tic e Tac Furlan, il canale TikTok con cui è possibile imparare il friulano, sulla piattaforma più amata dai giovanissimi. In termini di follower siamo quasi a quota 17 mila; i like hanno invece superato i 170 mila e le visualizzazioni totali hanno sfondato i 20 milioni.



Se ancora non lo conoscete e vi domanderete a cosa è dovuto il suo successo, eccovi la risposta in due parole: la simpatia e la creatività di Greta Fabbro, il volto del canale. I video, brevi come di prammatica, sono un condensato di curiosità e informazioni fornite agli utenti, in modo simpatico e leggero, grazie a indovinelli linguistici, grammatica in pillole, e molto altro. Greta Fabbro, che quando smette gli abiti di insegnante di scuola veste quelli di “mestre di furlan”, sa prendere i suoi “studenti virtuali” per il verso giusto: a seguirla sono sempre di più, giovanissimi ma anche chi ha superato gli “anta”, friulani e non.



Sbiraciando fra i video più visti abbiamo “Sbrissadis cu la A” dell’omonima rubrica “Sbrissadis”, che segnala gli errori più comuni che si fanno nella traduzione delle parole dall’italiano al friulano. Oppure il divertentissimo “Ce cjalt” in cui Greta spiega quali sono i ben dieci modi (o forse di più) per dire “Che caldo” in friulano. Per la rubrica “Cumò ti spieghi” sta riscuotendo particolare successo “Furlan e spagnûl”, due lingue cugine che hanno molte assonanze; la nostra mestre ci spiega il perché e quali sono. Per la serie “Lu savevistu che”, invece, ha raggiunto quasi le 800 mila visualizzazioni la clip “YoupalTubo” che presenta la squadra dei giovani youtuber, anche su TikTok.



Quello che ancora non vi abbiamo detto, però, è che Greta non è sempre sola nei suoi video, anzi, ha una un’assistente che è particolarmente simpatica agli internauti: si tratta della gatta Preta, che spopola nel format “Impare cu la gjate” i cui video offrono interessanti spunti per avvicinarsi alla marilenghe o migliorarsi nella sua conoscenza. Insomma, Greta presenta contenuti originali e spassosi perfetti per l’apprendere divertendosi. Quale miglior modo per imparare una lingua?