Ultimo schiaffo, il film di Matteo Oleotto sbarca in 34 sale

Siete pronti a farvi scricchiolare sotto le scarpe il ghiaccio di Cave del Predil, piccolo villaggio minerario in provincia di Udine? Siete pronti a conoscere Petra, Jure e gli altri “perdenti” cantati da Matteo Oleotto, che sembrano tutti sbucare da un noir dei fratelli Coen? È il momento! Dopo le anteprime natalizie del Christmas Tour, che hanno fatto registrare una serie di applauditi sold out nel Nordest, Ultimo schiaffo gioca infatti “fuori casa” e si appresta a debuttare nelle sale!
Saranno 34 i cinema di qualità pronti ad accogliere da giovedì 8 gennaio, sotto il segno della Tucker Film, l’attesa dark comedy “quasi natalizia” del regista goriziano: un racconto bianco come la neve e nero come un classico dei fratelli Coen. Una partitura dove abitano sorrisi e tragedia e dove ogni singolo personaggio diventa parte di un rovinoso effetto domino…
Se Francesco Sossai, con il road movie alcolico Le città di pianura, ci ha portato in Veneto, Oleotto ci riporta dunque in Friuli con Ultimo schiaffo (dopo il cult
Zoran, il mio nipote scemo). Due film che viaggiano fuori dalle rotte consuete, geografiche, narrative, stilistiche, per due storie destinate a lasciare il segno!
Nei ruoli principali troviamo Adalgisa Manfrida (doppio premio ad Alice nella Città come miglior attrice rivelazione) e Massimiliano Motta, spalleggiati dai veterani Giuseppe Battiston e Giovanni Ludeno.
La produzione è firmate da Staragara IT con SPOK Films e RTV Slovenia, in collaborazione con Rai Cinema. Il forte lavoro sul territorio si è invece svolto grazie alla Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG e al Fondo per l’Audiovisivo del FVG.
Le sale dall’8 gennaio.
LOMBARDIA
Milano – Anteo Palazzo del Cinema
Milano – Ariosto Anteo spazioCinema
Milano – Cinema Palestrina
Mantova – Cinema del Carbone
PIEMONTE
Torino – Cinema Romano Candelo (Biella) – Cinema Verdi
LIGURIA
Genova – Filmclub
VENETO
Padova – Cinema Multi Astra
Treviso – Cinema Edera
Mestre – Cinema Dante
Conegliano – Cinema Cinergia
Marano Vicentino – Cinema Campana
Vittorio Veneto – Cinema Verdi
FRIULI VENEZIA GIULA
Udine – Visionario
Pordenone – Cinemazero
Trieste – Cinema Ariston
Gorizia – Kinemax
Monfalcone – Kinemax
Gemona del Friuli – Cinema Teatro Sociale
TOSCANA
Firenze – Cinema Astra
Pisa – Cinema Arsenale Spazio Sammartino
EMILIA-ROMAGNA
Bologna – Cinema Galliera
Modena – Sala Truffaut
Carpi (Modena) – Cinema Eden
Carpi (Modena) – Cinema Corso
ABRUZZO
Pescara – Cinema Massimo
MARCHE
Fermo – Cinema Teatro Nuovo
Ascoli Piceno – Cinema Odeon
UMBRIA
Perugia – Cinema Zenith
LAZIO
Roma – Cinema 4 Fontane
Roma – Cinema Farnese
CAMPANIA
Napoli – Multicinema Modernissimo
PUGLIA
Castellana Grotte (Bari) – Cinema Milleluci
SARDEGNA
Cagliari – Cinema Alkestis