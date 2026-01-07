Ultimo schiaffo, il film di Matteo Oleotto sbarca in 34 sale

Siete pronti a farvi scricchiolare sotto le scarpe il ghiaccio di Cave del Predil, piccolo villaggio minerario in provincia di Udine? Siete pronti a conoscere Petra, Jure e gli altri “perdenti” cantati da Matteo Oleotto, che sembrano tutti sbucare da un noir dei fratelli Coen? È il momento! Dopo le anteprime natalizie del Christmas Tour, che hanno fatto registrare una serie di applauditi sold out nel Nordest, Ultimo schiaffo gioca infatti “fuori casa” e si appresta a debuttare nelle sale!

Saranno 34 i cinema di qualità pronti ad accogliere da giovedì 8 gennaio, sotto il segno della Tucker Film, l’attesa dark comedy “quasi natalizia” del regista goriziano: un racconto bianco come la neve e nero come un classico dei fratelli Coen. Una partitura dove abitano sorrisi e tragedia e dove ogni singolo personaggio diventa parte di un rovinoso effetto domino…

Se Francesco Sossai, con il road movie alcolico Le città di pianura, ci ha portato in Veneto, Oleotto ci riporta dunque in Friuli con Ultimo schiaffo (dopo il cult

Zoran, il mio nipote scemo). Due film che viaggiano fuori dalle rotte consuete, geografiche, narrative, stilistiche, per due storie destinate a lasciare il segno!

Nei ruoli principali troviamo Adalgisa Manfrida (doppio premio ad Alice nella Città come miglior attrice rivelazione) e Massimiliano Motta, spalleggiati dai veterani Giuseppe Battiston e Giovanni Ludeno.

La produzione è firmate da Staragara IT con SPOK Films e RTV Slovenia, in collaborazione con Rai Cinema. Il forte lavoro sul territorio si è invece svolto grazie alla Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG e al Fondo per l’Audiovisivo del FVG.

Le sale dall’8 gennaio.

