Aperte alcune finestre libere in tre centri vaccinali del Friuli.

A Udine, Gemona e Palmanova ci si potrà vaccinare senza bisogno di prenotarsi. L’Asufc Friuli centrale ha infatti deciso di aprire alcune finestre con accesso libero alla vaccinazione contro il Covid-19, “senza vincolo di età e senza obbligo di prenotazione” comunica l’azienda sanitaria universitaria friulana.

Tutte le persone per cui il vaccino è consentito, ovvero dai 12 anni in su, sarà possibile presentarsi direttamente al centro vaccinale dell’Ente Fiera di Udine in comune di Martignacco sabato 28 e domenica 29 agosto tra le 11 e le 13. A Gemona, invece, le giornate “free” saranno quelle di lunedì 30 e martedì 31 agosto e mercoledì 1 settembre tra le 12 e le 13. A Palmanova, infine, ci si potrà recare direttamente all’ospedale da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre tra le 13 e le 18.

Rimane sempre possibile prendere comunque l’appuntamento per la vaccinazione presso le stesse sedi tramite gli usuali canali: webapp, Cup, call center e farmacie. “Per prevenire assembramenti e contribuire a ridurre i tempi di attesa presso i centri vaccinali – concludono dall’Asuf Friuli centrale – si consiglia di effettuare la prenotazione”.

(Visited 147 times, 147 visits today)