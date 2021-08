Le cartelle esattoriali in Friuli Venezia Giulia.

Rientro dalle vacanze in Friuli Venezia Giulia amaro. Dopo lo stop a marzo 2020, tra una settimana l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprenderà l’invio delle cartelle esattoriali. L’attività era stata bloccata con il decreto “Cura Italia” e poi, vista la situazione economica molto precaria durante la pandemia, non era più stata ripresa.

Dal primo settembre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione inizierà ad inviare 20 milioni di cartelle esattoriali, ma non tutte insieme. Ne partiranno al massimo un milione o un milione e mezzo, per dare priorità a quelle che si sono formate durante la pandemia. Questi debiti fiscali, contributi o multe dei Comuni colpiranno in un certo senso proprio le imprese o i cittadini che per i quali nei mesi scorsi il governo ha stanziato miliardi di euro.

La nuova proposta di riforma.

Intanto, si discute sulla proposta della riforma fiscale. Si punta infatti a svuotare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate di quelle che sono le vecchie cartelle, dagli anni 2000, mai riscosse e dal valore di quasi mille miliardi di euro.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha anche pubblicato una guida per la possibilità di chiedere degli esoneri parziali o delle rateizzazioni. Nel primo caso la domanda, da presentare entro il 30 settembre, potrà essere fatta dai lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Tra i requisiti chi nel 2019 ha avuto un reddito fino a 50 mila euro e ha subito un calo nel 2020 di almeno il 33%. Nel caso delle rateizzazioni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha definito il calendario delle scadenze da rispettare per chi, come per gli esoneri, farà domanda entro la fine di settembre.

