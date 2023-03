Una giornata per la raccolta dei rifiuti abbandonati.

Domenica 12 marzo i volontari si mobilitano per raccogliere in tutto il Friuli i rifiuti abbandonati: è la prima tappa sul nostro territorio del Giro d’Italia Plogging, un evento che vede centinaia di realtà muoversi in tutto lo stivale e a cui, in Fvg, ha aderito anche ripuliAMOci challenge.

Ma che cos’è il giro d’Italia plogging? Semplicemente un movimento di persone che, in maniera più o meno coordinata, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e ripulire l’ambiente dalle centinaia di tonnellate di rifiuti che lo sommergono, dato che il problema dei rifiuti abbandonati è un’emergenza che in modo trasversale coinvolge tutti i Comuni italiani.

L’associazione friulana ripuliAMOci challenge, forte della presenza sul territorio e delle collaborazioni strette con diverse amministrazioni, ha pensato di fare un evento nell’evento organizzando una serie di giornate ecologiche “perché – spiegano i componenti -, non possiamo stare con le mani in mano a guardare lo scempio a cui stiamo assistendo”.

Il 12 marzo, quindi, tutte e quattro le province scenderanno in campo insieme, ognuno con la sua giornata ecologica. Per quanto riguarda Udine, l’area che verrà ripulita sarà quella del Parco del Torre e il quartiere limitrofo (ritrovo dalle 10 di fronte alla Chiesa di San Gottardo in via Cividale); a Trieste, invece, l’obiettivo sono le cascate di borgo San Sergio (con ritrovo alle 9); a Cordenons, il sito natura 2000 Madredi del Cellina (ritrovo alle 9.30 all’Area Imbarcadero sul Noncello); infine i volontari di Gorizia ripuliranno il Lido di Staranzano (9.30 ingresso spiaggia). Nelle settimane successive, si aggiungeranno poi altri Comuni.

Per partecipare basta presentarsi nell’orario che si preferisce, nei diversi punti segnalati nelle varie locandine e ritirare il materiale dato in dotazione dall’associazione; gli organizzatori indicheranno poi a ciascuno il percorso migliore a seconda dell’età del partecipante e dell’esperienza sul campo. L’evento, patrocinato dalla Regione e dai Comuni di competenza, è supportato inoltre dai diversi gestori che si sono messi a completa disposizione a supporto delle varie iniziative.