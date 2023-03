Violenta grandinata in Friuli.

Il maltempo ha colpito oggi alcune zone del Friuli: nel tardo pomeriggio una violenta grandinata si è abbattuta in particolare sull’area compresa tra Nimis e Tarcento.

Per fortuna, per ora non risulterebbero problematiche. La Sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia / Sor infatti non ha ricevuto al momento segnalazioni di criticità. La situazione, intorno alle 19, pare essersi normalizzata.

Le immagini inviate dalla Protezione Civile Fvg rendono l’idea del fenomeno, con la sede stradale diventata praticamente bianca, come se avesse nevicato. Invece si tratta dei chicchi di ghiaccio caduti con l’intensa precipitazione.