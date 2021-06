Le spese Covid restituite dallo Stato al Fvg.

“In sede di Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto un importante accordo di salvaguardia dei bilanci regionali, riconoscendo, per una quota allo stato parziale, lo sforzo profuso dai sistemi sanitari territoriali nel reagire prontamente alla pandemia con tutti i mezzi a disposizione. In questo riparto al Friuli Venezia Giulia spettano quasi 40 milioni di euro”. Ne dà notizia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a margine della riunione odierna.

“L’intesa raggiunta oggi è un primo passo – spiega Fedriga – riguardante una parte delle spese che le Regioni hanno sostenuto nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altre forniture necessarie a combattere l’emergenza Covid-19, e ammonta a un totale di un miliardo di euro. Al Friuli Venezia Giulia sono stati riconosciuti 39.670.615 euro”.

“Si tratta quindi – secondo Fedriga – di un ulteriore passo in avanti sul percorso di quella leale collaborazione istituzionale che ha rappresentato un punto fermo e qualificante del nostro agire nel corso di tutta l’emergenza sanitaria”.

(Visited 210 times, 210 visits today)