I sentieri nelle Valli del Torre.

Al via un nuovo progetto sulla sentieristica del Friuli Venezia Giulia, per un’estate in cammino a contatto con la natura. Il Consorzio Pro Loco Torre Natisone presieduto da Gian Franco Specia coordina le sue associate (che s’impegnano a tenere puliti i sentieri con i propri volontari) all’interno del progetto “Estate nelle Valli del Torre”, insieme a PromoturimoFVG e con l’organizzazione tecnica di Arteventi Udine. Si parte il 27 giugno.

“In vari week end da giugno a ottobre – spiegano gli organizzatori – andremo a scoprire le Valli del Torre assieme alle guide ambientali escursionistiche di Wild Routes e ForEst – Studio Naturalistico e alle aspiranti guide speleologiche di Inside Fvg. Il tutto attraverso il ritmo lento delle passeggiate a piedi, alla luce del giorno, del tramonto o delle stelle e con le torce dentro le profondità della terra”. Aderiscono al progetto Pro loco Val Cornappo, Pro Loco del Comune di Nimis, Pro Loco Campeglio, Pro Loco Attimis, Pro Torlano, Pro Loco Masarolis, Pro Loco Amici di Prossenicco, Pro Loco Valle di Soffumbergo, Pro Loco Colloredo di Soffumbergo, Pro Loco di Faedis, Pro Loco Subit di Attimis, Pro Loco Amici di Porzûs, Val Chiarò – Pro Loco di Torreano.

“Tutte realtà – spiega Specia – che con i propri volontari mantengono costantemente ripuliti i sentieri in modo che si possano organizzare queste escursioni guidate le quali permettono di scoprire natura, storia ed enogastronomia dei nostri territorio. Essere Pro Loco vuol dire anche questo: un costante amore per la propria realtà paesana”.

Questi i vari appuntamenti che si susseguiranno (necessaria prenotazione). Giugno: Joanaz (27 giugno). Luglio: Torlano – Ramandolo (3 luglio), Anello di Soffumbergo (11 luglio), Prestento – Foran del Landri (18 luglio), Preloh (24 luglio), Anello Coreda (31 luglio). Agosto: Malghe in notturna (7 agosto), Cascate Čukula (15 agosto), Sentiero della strega e della agane (21 agosto), Anello della chiesetta di San Giorgio (29 agosto). Settembre: Anello delle sorgenti del Cornappo (11 settembre), Monte San Lorenzo e Joanaz (18 settembre), Sentiero dei castelli (26 giugno). Ottobre: Sorgente Ocena (23 ottobre) Zuccheri di Giai (30 ottobre). Anello del Grivò (data da definire)

Le iscrizioni si possono effettuare sul sito web di PromoturismoFVG, oppure contattando le guide di Wild Routes, For-est, Inside-Fvg o gli uffici turistici di Nimis/Tarcento (posti limitati).

