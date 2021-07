La variante Delta del Covid in Fvg.

La variante Delta del coronavirus continua a far preoccupare. I timori per questa mutazione, che è più contagiosa e rischia quindi di diffondersi in modo rapido, ci sono anche in Friuli Venezia Giulia, eccome.

La nostra regione, infatti, risulta essere la prima in Italia per prevalenza della variante Delta. Lo testimoniano i dati dell’Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute, secondo i quali in Fvg la mutazione, al 22 giugno, corrisponde al 70.6% dei campioni Covid positivi sequenziati, nello specifico 12 su 17.

Il report precisa però che “le stime di prevalenza in Regioni con un numero esiguo di casi notificati possono essere distorte dalla presenza di cluster di variante Delta. In queste Regioni, infatti, i campioni selezionati provengono necessariamente dal tracciamento dei casi positivi alla variante Delta notificati la settimana precedente questa indagine rapida, per esempio come segnalato dal Friuli Venezia Giulia”.

Di recente, il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, ha rinvigorito l’appello a vaccinarsi: completando il ciclo, la possibilità che questa mutazione attecchisca sono molto minori. Intanto, anche il Fvg continua a guardare ai numeri della Delta in tutto il mondo e qualche preoccupazione comincia a salire.

(Visited 422 times, 422 visits today)