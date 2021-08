La polemica per i fuochi pirotecnici di Ferragosto a Lignano e Grado.

I Comuni di Lignano Sabbiadoro e Grado dicono “no” ai fuochi pirotecnici di Ferragosto e scoppiano le polemiche. In tanti, sui social, hanno criticato la decisione di cancellare questi spettacoli, presa per evitare assembramenti.

Eppure, come si ricorda per esempio sulla pagina “Lignano Turismo”, gli spettacoli di questo tipo in località vicine quali Bibione o Caorle vengono comunque proposti. “Veneto sì e Friuli no, come se il virus si fermasse al Tagliamento” si legge in un post. Altri ricordano come sulle spiagge, ma anche per i viali, durante queste giornate di grande afflusso turistico siano molti quelli che si ritrovano “gomito a gomito”.

Fatto sta che oggi le due località balneari per eccellenza del Fvg non proporranno lo spettacolo pirotecnico e, dice con rammarico qualcuno, non ci sarà nemmeno l’Incendio del mare a Lignano domani. Con qualche rammarico pure per le attività commerciali. “Molti andranno a Bibione oggi“, viene riportato. A tanti, ferma restando l’importanza della sicurezza, la decisione di cancellare gli show con i fuochi è parsa esagerata.

