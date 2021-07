Le regole da osservare sulle spiagge del Fvg.

Il sole, il caldo, la magia dell’estate. Il mese di luglio, per molti, significa ferie. E tanti hanno riscoperto il piacere di trascorrere qualche giorno al mare in Friuli Venezia Giulia.

La pandemia da Covid, però, non è ancora alle spalle e ci sono delle regole da osservare per chi frequenta le spiagge. A ricordarle è l’associazione Consumatori Attivi, presieduta da Barbara Puschiasis, che rammenta alcune norme da tenere a mente.

La prima e che le regole anti-covid devono essere puntualmente illustrate in più lingue per renderle comprensibili a tutti e viene promosso l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia). Poi, devono essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti dello stabilimento.

Inoltre, viene privilegiato l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione – lo tenga ben presente chi deve organizzare le vacanze – e l’elenco degli accessi deve essere mantenuto per un periodo di 14 giorni. E poi, Consumatori Attivi ricorda che potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi. “Peccato però che dopo aver fatto una camminata sotto il solleone per raggiungere la spiaggia con paletta, secchiello e occhiali la temperatura possa arrivare ben oltre” sottolinea l’associazione.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche quali schermi, oppure il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. Devono essere riorganizzati per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

È necessario, inoltre, un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 metri, ricorda ancora Consumatori Attivi, così come eve essere assicurata una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

Infine, è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Anche se l’estate è entrata nel vivo, non bisogna dimenticare che per frequentare le spiagge ci vogliono ancora delle regole.

