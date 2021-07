Scelte da Friuli Innovazione le tre migliori proposte del Fvg.

Le idee più innovative per il rilancio del turismo in Friuli Venezia Giulia sono pronte a varcare i confini regionali per essere valorizzate e promosse in tutta la macroarea transfrontaliera adriatico ionica, dalla Puglia alla Grecia.

È il primo risultato del progetto Cci4Tourism, coordinato sul territorio regionale dal centro di trasferimento tecnologico Friuli Innovazione, che nei mesi scorsi ha offerto a dieci team creativi l’opportunità di beneficiare di un intenso programma di consulenza, supporto strategico e formazione per consentire l’affinamento delle diverse idee di business e prepararle all’ingresso sul mercato.

Le proposte selezionate.

Tra tutte le proposte turistiche innovative che hanno beneficiato del programma di supporto, sono state selezionate le tre con il potenziale più ampio in termini di internazionalizzazione. Parliamo di Blawalk, progetto di promozione di esperienze turistiche outdoor che punta sulla socializzazione degli utenti, per far conoscere il territorio attraverso le loro passioni, di Music System Italy, che unisce alta formazione musicale e promozione turistica del territorio regionale attraverso l’offerta di corsi, masterclass, concerti e visite guidate ai più importanti siti culturali della regione a studenti e giovani professionisti provenienti da tutto il mondo, e La via degli angeli, che si sviluppa come un gruppo di lavoro in grado di progettare, promuovere e commercializzare soggiorni turistici focalizzati sulle esperienze outdoor in Friuli Venezia Giulia in particolare sul percorso trekking & bike “Via degli Angeli”.

I tre progetti rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia nell’area programma di Cci4Tourism, che tocca, oltre al Fvg, Puglia, Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina e Grecia, e saranno inseriti all’interno di un booklet che li metterà a sistema con quelli scelti nelle altre regioni, presentandoli in un contesto internazionale. Come ulteriore step del programma di supporto, i team creativi dei tre progetti selezionati continueranno ad affinare ulteriormente le proprie competenze in termini di comunicazione, massimizzando la loro efficacia promozionale anche verso i mercati esteri grazie al supporto degli esperti di Friuli Innovazione.

Rilancio del turismo attraverso la cultura.

“L’obiettivo del progetto era quello di coinvolgere il mondo della cultura e della creatività per la progettazione di iniziative innovative utili a rilanciare il turismo nei territori dell’area programma, in un momento di particolare difficoltà come quello post-Covid19 – spiega Claudia Baracchini, project manager di Cci4Tourism per Friuli Innovazione –. Un turismo che, oggi più che mai, necessita di nuovi modelli di riferimento, focalizzati maggiormente sull’accessibilità e sulla sostenibilità, intesa come dimensione ambientale, economica e soprattutto sociale”.

