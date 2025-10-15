A tutta bici, tre giorni di sport e divertimento sulla nuova Pump track di Gemona

A Gemona torna A tuta bici: gli appuntamenti.

“A tutta bici 2025” accende i riflettori sulla nuova Pump track di Gemona: tre giorni di sport, formazione e divertimento per giovani rider



Dal 17 al 19 ottobre 2025, torna l’atteso appuntamento con A tutta bici, la manifestazione dedicata alla promozione della mobilità attiva e dell’educazione sportiva su due ruote. L’edizione 2025 sarà interamente dedicata alla nuova Pump track comunale di Gemona del Friuli, inaugurata lo scorso settembre alla presenza dell’Assessore regionale Barbara Zilli.

La pista, moderna e sicura sita in Via da Fornâs, 33013 Gemona del Friuli, ospiterà tre giornate di corsi gratuiti rivolti a bambini e ragazzi desiderosi di imparare a “pompare” tra curve e dossi, migliorando equilibrio, coordinazione e controllo del mezzo.

I corsi, della durata di 1 ora, saranno tenuti da Maestri della Federazione Ciclistica Italiana e dal team di RCM, con un approccio educativo e divertente. Ogni gruppo sarà composto da 5–7 partecipanti per garantire un’esperienza personalizzata e in totale sicurezza, con possibilità di noleggiare in loco bici, casco e protezioni su prenotazione.

“A tutta bici 2025 si conferma come un evento di riferimento per promuovere lo sport giovanile, la cultura della bicicletta e l’uso consapevole degli spazi urbani”. Interviene l’assessore Gubiani che ha curato il festival unitamente al consigliere Ceschia e ai Maestri della Federazione Ciclistica Italiana. Un’occasione unica per scoprire la nuova Pump track di Gemona e vivere un’esperienza educativa, dinamica e inclusiva, nell’ottica di uno sviluppo turistico ed economico sostenibile del gemonese in linea con il progetto Sportland.