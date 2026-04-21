Auto in fiamme a Fiume Veneto, il conducente riesce a scendere ma si ferisce con un vetro

Nel tardo pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, un’autovettura è stata distrutta da un incendio lungo via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto. L’allarme è scattato attorno alle 17.30, quando la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione del rogo.



Sul posto sono intervenute in pochi minuti una squadra operativa e l’autobotte provenienti dalla sede centrale di Pordenone. All’arrivo dei soccorritori, il veicolo risultava già completamente avvolto dalle fiamme. L’intervento ha permesso di domare rapidamente l’incendio, evitando che si propagasse ad altri mezzi o alle aree circostanti.

Ferito il conducente

L’uomo alla guida, unico occupante dell’auto, si è accorto del principio d’incendio mentre era in marcia. Dopo aver fermato il veicolo, è riuscito a scendere e a lanciare l’allarme. Durante queste concitate fasi si è però procurato una ferita ad un braccio, causata dalla rottura di un vetro.

Il conducente è stato soccorso e medicato sul posto dal personale sanitario di un’ambulanza che si trovava casualmente in transito nella stessa via. Spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Sul luogo dell’intervento è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.