Denuciato un uomo subito dopo che aveva forzato una cassetta delle offerte.

La Polizia Locale di Reana del Rojale ha concluso un’attività di indagine avviata a seguito della denuncia-querela presentata dal parroco della comunità, che nei mesi scorsi aveva segnalato diversi furti e danneggiamenti avvenuti all’interno delle chiese della parrocchia.



Gli agenti hanno quindi avviato accertamenti mirati per risalire al responsabile, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza in una delle chiese interessate. Le immagini raccolte si sono rivelate determinanti per l’identificazione del sospettato. Una volta individuato il soggetto, la Polizia Locale ha predisposto un servizio di osservazione e pedinamento in abiti civili, monitorandone i movimenti.

Il fermo dopo il furto alla cassetta delle offerte

L’intervento è scattato nella giornata di domenica 19 aprile 2026, quando gli agenti hanno fermato l’uomo poco distante da una chiesa, subito dopo che aveva forzato la cassetta delle offerte e sottratto il denaro contenuto all’interno utilizzando strumenti artigianali da scasso.

L’uomo è stato quindi bloccato e denunciato all’Autorità giudiziaria per i fatti contestati. Dagli accertamenti successivamente svolti è inoltre emerso che il soggetto fermato annovera diversi precedenti e condanne per reati analoghi. E’ stato pertanto denunciato anche per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli artigianali. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati vari oggetti ritenuti di interesse investigativo. Sequestrata anche la somma di denaro sottratta che sarà restituita alla parrocchia di Reana del Rojale.