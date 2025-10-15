Zaino abbandonato in stazione: scatta l’allarme, intervento degli artificieri

Stanotte alla stazione di Latisana.

Uno zaino abbandonato ha fatto scattare l’allarme, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, nella sala d’attesa della stazione di Latisana. A trovarlo, un uomo della vigilanza privata che ha chiamato il 112 attorno alla 1.30. Sul posto è intervenuta la Radiomobile di Latisana. Data la giornata di tensione di ieri, con la partita Italia-Israele e le tensioni post corteo pro Palestina, è stata chiamata l’Aliquota Artificieri, per scongiurare il rischio che potesse trattarsi di un ordigno improvvisato. Per fortuna, si è trattato di un falso allarme: all’interno sono stati trovati solo effetti personali.