Auto rubata nella notte sotto casa a Brazzano di Cormons: l’appello per ritrovarla

Auto rubata nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Brazzano di Cormons. I ladri hanno sottratto la vettura parcheggiata davanti a casa, in via San Rocco. Secondo quanto segnalato, il mezzo si trovava regolarmente parcheggiato davanti a casa quando è stato portato via. Il proprietario si è accorto del furto soltanto al mattino successivo, non trovando più l’auto nel punto in cui l’aveva lasciata.



L’auto è una Dacia Duster targata GT 650 ZP. Chiunque dovesse notare il veicolo o avere informazioni utili è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri oppure a chiamare il numero 348 7525353. Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi decisiva per il ritrovamento del mezzo.