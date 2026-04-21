Il ponte del 25 aprile a Lignano: tra sport, natura e fiori

In arrivo un fine settimana con protagonisti Lignano in Fiore, Triathlon Sprint Silver, escursioni in bici, vela e scacchi

Il weekend del 25 aprile racconta una località che non si ferma mai a una sola storia. Dalle competizioni sportive di respiro internazionale alle esperienze slow in bicicletta immerse nel paesaggio fino alla festa di primavera di Lignano in Fiore, che unisce comunità e solidarietà.



Un calendario di eventi capace di coinvolgere visitatori di ogni tipo e di esprimere le molte anime della località.

Sport: il grande ritorno del Triathlon con il primo Test Event in vista degli EYOF 2027

Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere oltre 300 atleti in occasione del Triathlon Sprint Silver – Memorial Renzo Ardito, in programma sabato 25 aprile, affiancato il giorno successivo, domenica 26 aprile, dalla prova di Swimrun, prima tappa del circuito nazionale, organizzata per la prima volta sotto l’egida della FiTri (Federazione Italiana Triathlon).



La 9ª edizione del Triathlon Sprint Silver – Memorial Renzo Ardito assume inoltre un ruolo di particolare rilevanza anche in chiave prospettica: la manifestazione ospita il primo Test Event in vista di EYOF 2027 Lignano Sabbiadoro, edizione in cui il triathlon entrerà per la prima volta tra le discipline ufficiali del Festival Olimpico della Gioventù Europea.



Le premiazioni vedranno la partecipazione del cestista Michele Antonutti, a suggellare un fine settimana all’insegna dello sport e dei suoi valori. Il quartier generale degli atleti sarà allestito alla Bella Italia EFA Village, cuore organizzativo dell’evento. La partenza della gara maschile è prevista alle ore 10.00 dalla spiaggia di Pineta, mentre la competizione femminile prenderà il via alle ore 12.40 dallo stesso scenario, trasformando il litorale in un palcoscenico dinamico e spettacolare.

Natura e sostenibilità: Lignano si scopre in bicicletta

Accanto allo sport agonistico, trova spazio anche un modo più lento di vivere il territorio. In occasione del ponte del 25 aprile tornano le escursioni guidate in bicicletta promosse da Lignano Sabbiadoro Gestioni, pensate per chi desidera esplorare la località in modo autentico tra mare, pineta e fiume.



Sabato 25 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.00, l’itinerario “Tra gocce di resina e sale” accompagna i partecipanti in un percorso ad anello attraverso l’intero territorio comunale, tra profumi di pineta e scorci sul mare. Il giorno successivo, domenica 26 aprile, dalle ore 8.00 alle 13.00, “Su e giù per il Tagliamento” conduce lungo il corso del fiume, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, seguendo le principali ciclabili della zona in un continuo alternarsi di argini, paesaggi rurali e vedute naturali di grande suggestione. Percorsi adatti a tutti, dalle famiglie agli escursionisti occasionali fino agli appassionati, che permettono di muoversi a ritmo lento e di scoprire il paesaggio in modo autentico.



Le escursioni sono gratuite e accompagnate da guide, con ritrovo e ritiro delle biciclette presso il Bike Point dell’ufficio spiaggia 7 di Lignano Sabbiadoro.

Tradizione, colori e solidarietà: torna Lignano in Fiore

Tra gli appuntamenti più attesi della primavera lignanese, torna la 40ª edizione di Lignano in Fiore, storica manifestazione che ogni anno trasforma il Parco Hemingway in un vivace spazio di incontro tra natura, cultura e solidarietà. L’evento si svolgerà nei fine settimana del 25-26 aprile e del 1-3 maggio, confermandosi come una vera e propria festa popolare capace di coinvolgere visitatori di tutte le età.



Protagonisti dell’iniziativa saranno gli stand di piante e fiori, le proposte di artigianato e i prodotti enogastronomici locali, affiancati da un ricco calendario di attività pensate per adulti e bambini. Il programma prevede laboratori creativi, animazioni, spettacoli, momenti musicali e iniziative dedicate alle famiglie, offrendo un’esperienza immersiva tra i colori e i profumi della primavera.



Organizzata dall’Associazione Lignano in Fiore ODV, la rassegna porta con sé anche un importante messaggio sociale: dal 1987, grazie all’impegno dei volontari, l’evento promuove valori di solidarietà e sensibilizzazione verso i temi sociosanitari, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia.

Mare e tradizione sportiva: la Regata dei Due Golfi

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della stagione velica dell’Alto Adriatico: la 51ª Regata dei Due Golfi, in programma dal 24 al 26 aprile 2026. Una manifestazione storica, organizzata dallo Yacht Club Lignano, che unisce tradizione e competizione ad alto livello tecnico.



La regata rappresenta un momento di grande rilievo nel calendario sportivo nazionale, essendo valida come selezione per ilCampionato Italiano Assoluto FIV ORC – UVAI, oltre che come prima prova del Campionato Zonale ORC 2026 e del North Adriatic Racing Circuit. Un contesto competitivo che richiama a Lignano equipaggi e velisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, in particolare da Estonia, Slovenia, Croazia e Austria.



Le prove si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante la località. La manifestazione prevede anche l’assegnazione del Trofeo Memorial Burgato e del Memorial Pujatti, contribuendo a rafforzarne il valore sportivo e simbolico.



Per gli appassionati sarà possibile assistere allo spettacolo direttamente dalla battigia, vivendo da vicino l’emozione della competizione e il fascino della vela.

Strategia e competizione: il Festival Internazionale di Scacchi

Dal 24 al 26 aprile 2026, Lignano Sabbiadoro torna a essere punto di riferimento per gli appassionati di strategia con l’11ª edizione del Festival Internazionale di Scacchi, un appuntamento che unisce il fascino senza tempo del gioco millenario alla suggestione della costa adriatica, richiamando maestri e giocatori da tutta Italia e dall’estero.



Organizzato dall’Accademia di Scacchi ASD di Trieste, il festival si distingue per l’elevato livello tecnico e organizzativo, con l’utilizzo di scacchiere elettroniche DGT per il live-tracking delle partite e un’accoglienza dedicata ai partecipanti.



La competizione si articola in due tornei principali, strutturati su cinque turni con sistema svizzero: il Torneo A – Master, riservato a giocatori con punteggio ELO superiore a 1800, e il Torneo B – Expert, aperto a giocatori con ELO inferiore a 1799. La cadenza di gioco prevede 90 minuti a testa con incremento di 30 secondi a mossa. Il montepremi complessivo è di 1.600 euro, con riconoscimenti dedicati anche alle categorie Under 16, Femminile e Over 60.