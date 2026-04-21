Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 22 aprile

Il meteo in Friuli.

l Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere una giornata in gran parte stabile e soleggiata per mercoledì 22 aprile, con condizioni meteorologiche complessivamente favorevoli su tutto il territorio regionale. Il cielo si presenterà infatti in prevalenza sereno, con solo qualche variazione nelle ore più calde.

Nel corso del pomeriggio è atteso lo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree montane, un’evoluzione tipica della stagione primaverile che tuttavia non dovrebbe dar luogo a precipitazioni. Su pianura e costa, invece, il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, garantendo condizioni ideali per le attività all’aperto.

A caratterizzare il quadro meteorologico sarà soprattutto il vento. Sulla fascia costiera e nelle zone orientali soffierà Bora moderata, che potrà risultare anche sostenuta in particolare a Trieste, dove sono previste raffiche fino a 60-70 km orari tra la notte e il mattino. La ventilazione contribuirà a mantenere l’aria limpida, ma potrà rendere più fresca la percezione delle temperature. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi in pianura e tra 10 e 12 gradi sulla costa, mentre le massime raggiungeranno valori tra 18 e 20 gradi su gran parte del territorio.