Il programma della Festa di San Rocco a Gemona.

Torna in piazza del Ponte la tradizionale Festa di San Rocco (8-9-10 e 14-15-16 agosto), forse la sagra più vecchia di Gemona, di sicuro una delle sagre storiche, di cui troviamo riferimenti certi già nelle carte degli anni Venti del secolo scorso.



La organizza anche stavolta il Comitato Borgate del Centro Storico, presieduto da Giulio ‘Jackut’ Contessi e trattandosi di una manifestazione che vuole evolversi sempre, anno dopo anno, le novità in arrivo sono importanti. I punti di forza rimangono l‘offerta gastronomica – con i piatti ricorrenti e le specialità del giorno – e il cartellone musicale, allestito con grande passione allo scopo di regalare al pubblico quattro appuntamenti davvero di alto livello: venerdì 8 suoneranno i Get On Funk, band patavina devota al suono dei Red Hot Chili Peppers con alle spalle centinaia di live in Italia e all’estero (Svizzera, Germania, Croazia, Slovenia); sabato 9 i Fourback renderanno ancora una volta omaggio ai Beatles; domenica 10 ecco quindi i Nostalgici, con la loro esuberante riproposizione di classici della melodia all’italiana e del pop internazionale; giovedì 14, sul palco di San Rock, Jimi Hendrix e Janis Joplin, ennesima chicca del progetto The Nebraska Experience.

Immancabile la Tombola di Ferragosto con un montepremi che continua a salire (la prima tombola passa da 700 a 800 euro). La serata sarà animata da Dj Massimo Romanini e il suo “Italian Style”. Due gli appuntamenti per i più giovani, in collaborazione come sempre con Lo scrigno dei sogni – Elly Independent Usborne Organiser: martedì 12 “Lucciole, lanterne e fatine del bosco“, alle ore 20.15; sabato 16 “Games Party“, alle ore 20. Prenotazioni gratuite al numero 346.1647192.

Tra gli appuntamenti anche le premiazioni del Torneo della Pilote, sabato 9 agosto alle ore 20, la santa messa a San Rocco celebrata dai preti gemonesi il 16 agosto alle 10.30 e la pastasciuttata del Gruppo Alpini Gemona sempre il 16, ma in serata. Dopo il debutto dello scorso anno è confermata la Pesca di Beneficenza con migliaia di premi per tutti.

La cerimonia d’inaugurazione della Festa di San Rocco si svolgerà venerdì 8 agosto, alle ore 18.30. Collegata alla manifestazione del Comitato Borgate del Centro Storico c’è, la serata del Festival dei Cuori di domenica 24 agosto, con inizio alle 19.30, che in accordo con il gruppo folkloristico “Chino Ermacora” – Aps di Tarcento si svolgerà proprio nell’area della Festa di San Rocco (oppure al cinema Sociale dalle 21 in caso di cattivo tempo).