Lillo ospite a Pordenone e Udine in occasione della presentazione in anteprima del film Tutta colpa del rock.

Nelle arene estive friulane è tempo di un grande ospite! Sabato 9 agosto alle ore 21.00 al Cinema Sotto le Stelle – Arena Largo San Giorgio di Pordenone e domenica 10 agosto alle ore 21.15 presso il Giardino Loris Fortuna di Udine, il pubblico friulano avrà l’occasione di incontrare Lillo (Pasquale Petrolo). Volto amatissimo della comicità italiana, noto per il duo “Lillo & Greg” e per il successo televisivo di “LOL Chi ride è fuori”, Lillo sarà super ospite delle arene estive di Cinemazero e Visionario, in occasione della presentazione in anteprima del film Tutta colpa del rock, diretto da Andrea Jublin.

Tutta colpa del rock.

Lillo interpreta Bruno, un ex chitarrista rock caduto in disgrazia: bugiardo patologico, egoista, vanesio e padre assente. Dopo una serie di errori tragicomici, finisce in carcere. Sembra aver toccato il fondo, ma proprio lì, dove ogni speranza sembra persa, si apre per lui un’inattesa occasione di riscatto: fondare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest e vincere i soldi necessari a mantenere una promessa fatta alla figlia Tina — portarla in America per un leggendario “Rock Tour”.

Accanto a Bruno, un gruppo di musicisti improbabili ma determinati: Roberto (Maurizio Lastrico), compagno di cella e padre amorevole; Osso, un gigante minaccioso dal cuore fragile; il Professore, intellettuale silenzioso; Eva, batterista fuori dagli schemi; e K Bone, ex trapper e anima creativa del gruppo. Tra situazioni comiche, scontri e legami inaspettati, la musica diventa la chiave per una rinascita, un’occasione di amicizia e redenzione.



“Bruno – ha spiegato lo stesso protagonista – è un uomo alla disperata ricerca di un abbraccio. È un’immagine simbolica, che racconta il suo bisogno di contatto, di affetto. Insegue un sogno troppo grande, che finisce per sovrastarlo e fargli dimenticare ciò che conta davvero. Ma è anche un egoista positivo: tiene all’amore, vuole recuperare il rapporto con la figlia. E solo un’esperienza estrema come il carcere lo aiuterà a capire cosa desidera davvero.”

Un’occasione imperdibile per vedere in anteprima il film e incontrare uno degli artisti più amati del panorama comico e cinematografico italiano.