A Gemona torna il festival BeActive: un mese di sport per tutte le età

Il programma del Festival dello Sport a Gemona.

A Gemona il mese di settembre sarà all’insegna dello sport e del benessere: torna, infatti, il festival #BeActive, iniziativa promossa dal 2024 dall’amministrazione comunale in linea con le politiche europee della European Week of Sport (EWOS), con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul valore del movimento per la salute fisica e psicologica.

Eventi per tutti e attenzione ai giovani

“Il calendario abbraccia tutte le fasce di età – spiega l’assessore Mara Gubiani, che ha seguito la realizzazione del festival insieme ai consiglieri Ceschia e Baldassi – con particolare attenzione ai ragazzi”. Per loro sono previsti due fine settimana dedicati: il primo in centro città, in Piazza del Ferro, da venerdì 19 pomeriggio a sabato 20 settembre, con le associazioni locali pronte a far scoprire varie discipline sportive. La seconda occasione sarà venerdì 26 con le scuole di primo grado e sabato 27 per la chiusura ufficiale del festival con un open day al polisportivo comunale.

Oltre 15 gli appuntamenti dedicati alla salute e al movimento. Tra questi proseguono le camminate del benessere del Gruppo “Quelli della Notte Gemona”, appuntamento fisso del lunedì sera, e l’evento di sensibilizzazione sul diabete, che il 6 settembre farà tappa sotto la Loggia per poi proseguire verso Gorizia. Non mancano eventi dedicati al Bike e la mattinata con colazione offerta dal Comune sull’invecchiamento attivo, dalle ore 8:30 presso la sede dell’Università di Scienze Motorie il 24 settembre, nonché la gara di hand bike di domenica 21, con chiusura temporanea delle strade cittadine.

Ciclismo e inclusione

Il gran finale delle uscite in bicicletta è previsto il 27 settembre sulle ciclabili con le cargo bike, grazie alla collaborazione dei servizi territoriali per le persone con disabilità e della parrocchia di Ospedaletto.

Sport Business Forum e inaugurazione Pump Track

Da non perdere la prima edizione dello Sport Business Forum a Gemona, organizzato dal Gruppo Nem e sostenuto da partner privati, dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso Promoturismo FVG e dal Comune. L’evento animerà il centro città con protagonisti di spicco del mondo dello sport.

Il 13 settembre è prevista l’inaugurazione della Pump Track, aperta al pubblico ogni fine settimana e con attività proseguite nella giornata di domenica 14. Il festival #BeActive conferma Gemona come punto di riferimento per lo sport e la salute, grazie all’impegno dell’assessorato e alla partecipazione attiva delle associazioni del territorio.