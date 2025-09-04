Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 5 settembre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia prevede una mattinata all’insegna del bel tempo, con cielo in prevalenza sereno su gran parte del territorio. Dal pomeriggio, però, le condizioni cambieranno sulle zone montane, dove il cielo diventerà variabile con possibili rovesci e temporali sparsi che, verso sera, potrebbero estendersi anche alla pianura. I venti saranno deboli, a regime di brezza.

Le temperature massime in pianura oscilleranno tra 27 e 29 gradi, con minime tra 15 e 18 gradi, mentre lungo la costa si registreranno massime tra 25 e 27 gradi e minime tra 19 e 21 gradi. In quota, a 1000 metri, le temperature si manterranno intorno ai 16 gradi, mentre a 2000 metri la media sarà di circa 10