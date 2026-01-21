A Gemona inaugura il Centro delle emergenze intitolato a Zamberletti

Il nuovo Centro delle emergenze a Gemona.

Un unico “tetto” per coordinare la sicurezza e il soccorso sul territorio: sabato 24 gennaio 2026, alle ore 11:00, Gemona del Friuli taglierà ufficialmente il nastro del nuovo “Centro delle Emergenze” in via Colfiorito 2. Una struttura moderna concepita per centralizzare le forze operative che, ogni giorno, garantiscono assistenza e protezione alla comunità friulana.

Il Centro non sarà solo un polo logistico, ma un simbolo di gratitudine e memoria: l’Amministrazione comunale ha infatti deciso di intitolare la struttura all’On. Giuseppe Zamberletti. Un gesto per onorare il legame indissolubile tra il “Padre della Protezione Civile” e la terra friulana, di cui fu Commissario straordinario durante la ricostruzione dopo il terremoto del 1976.

Una casa comune per il soccorso

La nuova sede ospiterà le principali realtà del volontariato e delle emergenze operanti nell’area, creando una sinergia operativa fondamentale in caso di necessità. Nei nuovi spazi di via Colfiorito troveranno posto: la Protezione Civile (Squadra Comunale); il Soccorso Alpino e Speleologico (Sede Regionale e Stazione di Udine); la Croce Rossa Italiana (Comitato di Gemona); l’Associazione Nazionale Alpini (Sezione Protezione Civile di Gemona); e l’Associazione Radioamatori di Udine.