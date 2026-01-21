“Folclôr tal Cûr”: il Friuli celebra le sue radici e premia la passione di Gemma Miani

La 14° edizione del Premio assegnato dai gruppi folkloristici del Friuli Venezia Giulia.

Torna uno degli appuntamenti più sentiti per la valorizzazione delle tradizioni locali: la 14ª edizione del premio “Folclôr tal Cûr”; l’evento, nato nel 2003 su iniziativa dell’Associazione tra i Gruppi Folcloristici della Regione Friuli Venezia Giulia (AGFF), si terrà sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 18:00, presso la sala polifunzionale di via Montessori 11 a Magnano in Riviera.

L’iniziativa, a cadenza biennale, nasce con l’obiettivo di tributare un omaggio pubblico a chi si è speso con dedizione nella ricerca, salvaguardia e divulgazione del patrimonio culturale regionale. Originariamente ospitato a Pasian di Prato, il premio è diventato itinerante per toccare le diverse località che ospitano i sodalizi associati.

Il riconoscimento a Gemma Miani

Il momento centrale della serata sarà il conferimento del premio regionale a Gemma Miani, figura simbolo della comunità di Sappada, “per quasi 50 anni – questa la motivazione del conferimento –colonna portante degli Holzhockar”, di cui è stata “voce inconfondibile e guida materna, coniugando la passione locale con una visione ampia e gestendo per un decennio il sodalizio con equilibrio e lungimiranza”.

Degna erede della vocazione culturale del padre, il maestro Armando Miani, Gemma è oggi custode di un inestimabile archivio storico, che dà lustro all’intero panorama del folklore friulano e che è stato messo a disposizione del pubblico. “Esempio di grande dedizione – si legge ancora nella motivazione – ha lavorato instancabilmente per mantenere vive le radici della nostra terra”.

La cerimonia non celebrerà solo l’eccellenza regionale, ma anche l’impegno locale: ogni gruppo partecipante premierà infatti un proprio socio distintosi per l’attività nel sodalizio. Per l’occasione, l’invito è stato esteso a tutte le realtà del Friuli Venezia Giulia, anche non aderenti all’AGFF. Saranno complessivamente venti i gruppi folkloristici che si alterneranno sul palco per premiare i propri componenti. A fare gli onori di casa e ad animare la serata con i propri balli saranno i “Balarins de Riviere”, i padroni di casa di Magnano in Riviera.