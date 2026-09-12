Gemona si tinge di giallo: misteri, libri e giochi invadono il centro storico

Libri, enigmi, giochi investigativi e appuntamenti per grandi e piccoli: torna “Gemona in giallo”, la rassegna che porta il fascino del mistero nel cuore della cittadina con un calendario di iniziative pensate per coinvolgere lettori, famiglie e bambini.



La seconda edizione è organizzata dal Comitato Borgate del Centro Storico insieme al Comune di Gemona, con il coinvolgimento della Civica Biblioteca Glemonense e la collaborazione dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese e de Lo Scrigno dei Sogni. L’obiettivo è trasformare il centro storico in un grande spazio dedicato alla curiosità, alla lettura e al gioco, con iniziative rivolte a diverse fasce d’età.

Il mistero come porta d’ingresso alla lettura

“Le modalità per avvicinare le persone ai libri sono molte – spiega la vicesindaco Flavia Virilli – e ‘Gemona in giallo’ ne sceglie una particolarmente arguta. Parte dal piacere del mistero, dal gioco, dalla curiosità e li trasforma in un invito alla lettura e all’incontro”.



Secondo Virilli, il libro esce così dagli scaffali per attraversare la città, entrare nei cortili e animare i suoi spazi, mettendo in relazione generazioni differenti. “È questa l’idea di cultura che sosteniamo, non qualcosa da contemplare a distanza, ma un’esperienza da vivere e nella quale immergersi. Il giallo, in fondo, ci invita proprio a questo, a osservare meglio, a fare domande, a cercare indizi, a non accontentarci della prima risposta. Un esercizio di curiosità e di intelligenza che riesce, insieme, a coinvolgere e divertire”.

Il Comitato Borgate celebra 30 anni

L’edizione di quest’anno arriva inoltre in un momento particolare per il Comitato Borgate del Centro Storico, che festeggia i primi trent’anni di attività. “Quest’anno la nostra associazione celebra i suoi primi trent’anni di attività – sottolinea il presidente Giulio ‘Jackut’ Contessi – ed è più viva e vitale che mai. L’iniziativa ‘Gemona in giallo’ alla prima edizione nel 2025 ha ricevuto numerosi consensi ed era naturale dunque confermarla”.



Particolare attenzione sarà riservata ancora una volta alle famiglie e ai più piccoli. “Ci teniamo in particolare a proporre iniziative dedicate alle famiglie, specie ai bambini, attività divertenti, ma anche finalizzate a stimolarne la creatività e l’ingegno”.

Il programma di “Gemona in giallo”

Si comincia sabato 3 ottobre alle 15, nel cortile di palazzo Elti, con “La tombola del mistero”. In palio ci saranno i colorati libri-gioco della casa editrice Usborne. L’iniziativa è a numero chiuso e le iscrizioni possono essere effettuate al 346 1647192. Domenica 4 ottobre, dalle 8 in via Bini, in occasione del Mercatino mensile delle Pulci e del Libro Usato, tornerà anche il mercatino dedicato ai bambini e alle famiglie. L’iscrizione è obbligatoria entro il 30 settembre, sempre al numero 346 1647192.



Spazio ai lettori venerdì 9 ottobre alle 20.30, nella Civica Biblioteca Glemonense, con “La notte dei lettori”. Gli utenti più affezionati delle biblioteche del Sistema Bibliotecario potranno raccontare al pubblico il proprio libro giallo o commissario preferito. Informazioni e prenotazioni entro il 30 settembre al numero 0432 980495 oppure all’indirizzo [email protected]. I posti sono limitati.

Libri usati, fumetti e piccoli detective

Sabato 10 ottobre, dalle 8 in via Bini, sarà invece la volta di “Gemonasfoglia”, mostra mercato dedicata al libro usato e al piccolo collezionismo, tra libri, fumetti, stampe, cartoline e francobolli. Prevista anche una “Mostra mercato letteraria” riservata alle case editrici. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 4 ottobre al numero 346 1647192.



La rassegna si concluderà domenica 11 ottobre alle 15, nel cortile di palazzo Elti, con “Piccoli detective in azione”, laboratorio rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. I partecipanti potranno cimentarsi con cacce ai simboli, una “Fingerprint station”, il laboratorio per creare la propria valigetta da detective e un mini-mistero guidato. Il numero massimo è di 15 bambini e la prenotazione è obbligatoria al 346 1647192.