Costa Crociere cerca personale: selezioni in Friuli Venezia Giulia per lavorare a bordo

Sono 69 le opportunità di lavoro a bordo delle navi di Costa Crociere al centro del nuovo Recruiting lab organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia insieme alla compagnia di navigazione ed Enaip Fvg. Le selezioni si svolgeranno dal 28 al 30 ottobre a Trieste e riguarderanno cinque diversi profili professionali.



Le figure ricercate sono Barman di bordo, Future Cruise Consultant, Hospitality Operator, Photo Operator e Shop Attendant. Le candidature dovranno essere presentate entro lunedì 12 ottobre e sarà possibile proporsi anche per più posizioni.

Rosolen: “Il 97% di chi completa il percorso viene assunto”

A sottolineare i risultati ottenuti negli anni attraverso questa collaborazione è l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen. “Il dato più significativo di questa collaborazione pluriennale con Costa Crociere è rappresentato dal 97 per cento di assunzioni tra le persone che completano il percorso di selezione e formazione – ha dichiarato Rosolen –. È un risultato che conferma concretamente la capacità dei percorsi costruiti dalla Regione insieme alle imprese di trasformare formazione ad hoc in una reale opportunità occupazionale”.



“Con il prossimo Recruiting lab – prosegue l’assessore – offriamo a 69 persone la possibilità di entrare in un percorso che non si limita alla ricerca di un posto di lavoro, ma consente di acquisire competenze specialistiche e brevetti professionali necessari per operare a bordo delle navi. È questo uno degli elementi che rende particolarmente efficace il modello di collaborazione con Costa Crociere”.



La collaborazione è stata avviata nel 2017 e negli anni è stata progressivamente rafforzata. Fino a maggio 2026 sono state 475 le persone coinvolte nei percorsi formativi progettati congiuntamente dalla Regione e da Costa Crociere, con una percentuale particolarmente elevata di successivi inserimenti lavorativi.



“I numeri raggiunti in questi anni dimostrano la validità di un modello che mette in relazione diretta i servizi pubblici per l’impiego, le esigenze delle imprese e le competenze delle persone – sottolinea Rosolen –. È un’esperienza che stiamo replicando con frequenza sempre maggiore sul territorio e che conferma il ruolo dei servizi pubblici per l’impiego come presidi fondamentali per accompagnare le persone verso il lavoro e, allo stesso tempo, sostenere le imprese nella ricerca di professionalità”.

Chi può candidarsi e come funzionano le selezioni

Il Recruiting lab è rivolto a persone maggiorenni con cittadinanza europea, disoccupate e residenti o domiciliate in Friuli Venezia Giulia, già iscritte o iscrivibili al Programma regionale PiAzZA-GOL. Tra i requisiti richiesti figurano il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure un diploma professionale quadriennale. Per i singoli ruoli sono inoltre previste specifiche competenze linguistiche.



Dopo la chiusura delle candidature, fissata al 12 ottobre, inizierà l’iter di selezione. I test linguistici scritti sono previsti il 19 ottobre, mentre le prove linguistiche orali si terranno dal 20 al 23 ottobre. I colloqui conclusivi sono invece in programma dal 28 al 30 ottobre a Trieste, nella sala Biasutti di Palazzo della Regione, in piazza Unità d’Italia, a partire dalle 9.30.



Chi supererà le selezioni potrà accedere a percorsi formativi gratuiti della durata compresa tra 527 e 594 ore, studiati per fornire le competenze necessarie per i diversi incarichi e per ottenere i brevetti professionali richiesti per lavorare a bordo delle navi.



La formazione sarà finanziata interamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Programma PiAzZA-GOL, utilizzando risorse del Fondo sociale europeo FSE+ e del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi alle imprese della Regione Fvg all’indirizzo [email protected] oppure ai numeri 040 3772864 e 334 1089047.